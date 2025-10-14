ETV Bharat / state

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन से जुड़े मामले में गवाह को दोबारा बुलाने की मांग, HC से पुलिस की मांग की खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज एक मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह को दोबारा बुलाने की दिल्ली पुलिस की मांग को खारिज कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करने का कोई कानूनी आधार नहीं है.

दरअसल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत छह आरोपियों के खिलाफ 7 फरवरी 2023 को आरोप तय करने का आदेश दिया था. उसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज हो रहे थे। 28 जनवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश एक सब-इंस्पेक्टर का बयान दर्ज किया गया था. बयान में गवाह सब-इंस्पेक्टर ने कोर्ट में कहा था कि 24 फरवरी 2020 की रात को रात लगभग 11-30 और 12 बजे के बीच वह आरोपी द्वारा की गई कॉल के बाद मौके पर पहुंचा था. अपने बयान में सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि मौके पर पहुंचने के बाद उसने पाया कि संबंधित दुकान जली हुई थी और शटर टूटा हुआ था.

सब-इंस्पेक्टर के बयान दर्ज होने के बाद अभियोजन पक्ष ने 4 फरवरी दूसरे गवाह हेड कांस्टेबल का बयान दर्ज कराया जिसमें कहा गया था कि घटना की रात 11.30 बजे से 12 बजे के बीच वह गवाह सब-इंस्पेक्टर के साथ था और उसने दुकान को सामान्य स्थिति में पाया था.