नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को यूपीएससी द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को बरकरार रखते हुए केंद्र को चार सप्ताह के भीतर निर्देश का पालन करने को कहा है.

कोर्ट ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के दिसंबर 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए दिया, जिसमें सरकार को वानखेड़े के प्रमोशन से जुड़ा 'सील कवर' खोलने और यूपीएससी की अनुशंसा के आधार पर उन्हें 1 जनवरी, 2021 से अतिरिक्त आयुक्त बनाने का निर्देश दिया गया था.

दरअसल, कैट ने कहा था कि अगर यूपीएससी की ओर से समीर वानखेड़े के नाम की सिफारिश की जाती है तो उन्हें 1 जनवरी 2021 से अतिरिक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति दी जाएगी. केंद्र सरकार ने CAT के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर एफआईआर और ईसीआईआर दर्ज हैं, इसलिए उनकी पदोन्नति रोकी गई है. समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत मिली कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश किया था.

वानखेड़े के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं

वहीं, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई लंबित नहीं है, जिसमें उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र जारी किया गया हो. हाईकोर्ट ने कहा कि समीर वानखेड़े को न तो सस्पेंड किया गया और न ही उनके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर किया गया हो. कोर्ट ने कहा कि समीर वानखेड़े ने कोई अपराध भी स्वीकार नहीं किया. विभागीय कार्रवाई में तो केंद्र सरकार ने खुद ही केंद्रीय सतर्कता आयोग को इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी थी.

आर्यन खान से जुड़े विवाद के कारण सुर्खियों में आए थे वानखेड़े

समीर वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंद्राजोग और अरविंद नायर ने पक्ष रखा, जबकि केंद्र की ओर से अधिवक्ता आशीष दीक्षित पेश हुए. बता दें कि 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी वानखेड़े 2021 में मुंबई एनसीबी जोनल डायरेक्टर रहते हुए कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े विवाद के कारण सुर्खियों में आए थे. समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2023 में क्रूज पर ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था. आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया गया था.

इससे पहले वानखेड़े को सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था. मामला रुपये की कथित मांग से जुड़ा था. अभिनेता शाहरुख खान ने 2021 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अपने बेटे को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई की थी. इस दौरान उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की भी मांग की थी.

