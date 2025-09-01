नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉन टेनिस में सीबीएसई के राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक विजेता द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध सभी कॉलेजों को भविष्य में होने वाले दाखिलों में अन्य शैक्षणिक गतिविधियों (ईसीए) और खेल कोटे के लिए अनिवार्य 5 फीसद आरक्षण का पालन करना होगा. यह मामला नाबालिग अदिति रावत द्वारा दायर किया गया था. छात्रा की मां अनीता रावत ने कोर्ट में दलीलें दी. वह शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए हिंदू कॉलेज में खेल कोटे के तहत सीट की मांग कर रही थी.

डीयू की एडमिशन पॉलिसी

रावत के वकील, एडवोकेट जीतेंद्र गुप्ता, एडवोकेट भरत रावत और आशीष मिश्रा ने तर्क दिया कि डीयू की एडमिशन पॉलिसी के अनुसार प्रत्येक कॉलेज में कुल सीटों का 5 फीसद ईसीए/खेल के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है, लेकिन हिंदू कॉलेज ने 956 स्वीकृत सीटों के मुकाबले ईसीए और खेल के लिए केवल 10-10 सीटें आवंटित की थीं, जो आवश्यक 47 सीटों से काफी कम है.

याचिकाकर्ता को तत्काल कोई राहत नहीं

हिंदू कॉलेज ने तर्क दिया कि डीयू के सूचना बुलेटिन में उल्लिखित कोटा अनिवार्य नहीं था. हालांकि, डीयू ने कोर्ट में प्रस्तुत एक हलफनामे में पुष्टि की कि कॉलेज अपने स्वीकृत प्रवेश का 5 फीसद ईसीए और खेल कोटा में प्रवेश के लिए आरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि यूनिवर्सिटी के हलफनामे में कोई अस्पष्टता नहीं है, यह कोटा अनिवार्य है. हालांकि, चूंकि शैक्षणिक सत्र के लिए स्पोर्ट्स कोटा प्रवेश की केंद्रीकृत प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को तत्काल कोई राहत नहीं दी जा सकती, जिसने पहले ही लेडी श्रीराम कॉलेज में खेल कोटे के तहत प्रवेश प्राप्त कर लिया था.

अनिवार्य 5 फीसद ईसीए/खेल कोटा के संबंध में निर्देश

कोर्ट की कार्रवाई के दौरान, एडवोकेट गुप्ता ने यह भी बताया कि डीयू ने तत्काल प्रवेश के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सूचना केवल नियमित स्वीकृत सीटों पर लागू होती है, ईसीए कोटा पर नहीं. अंत में, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जिसका डीयू के वकील ने समर्थन किया. इसे स्वीकार करते हुए, जस्टिस महाजन ने आशा व्यक्त की कि डीयू के कॉलेज अब से अनिवार्य 5 फीसद ईसीए/खेल कोटा के संबंध में सूचना बुलेटिन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे. कोर्ट के आदेश में कहा गया कि याचिका का निपटारा इन निर्देशों के साथ कर दिया गया.

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्पोर्ट्स कोटा के तहत एडमिशन पाने के लिए, छात्रों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज (ईसीए) या स्पोर्ट्स कोटा के लिए आवेदन करना होता है.इस कोटे के तहत दाखिल के लिए पात्रता और प्रक्रिया..

ऑनलाइन आवेदन: छात्रों को डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन पोर्टल के माध्यम से कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के लिए आवेदन करना होता है. सबसे पहले, CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरना होता है. आवेदन पत्र में, "स्पोर्ट्स" कैटेगरी का चयन कर छात्रों को अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को साबित करने वाले सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है. इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्राप्त ई-स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स को प्राथमिकता दी जाती है. डीयू ने ई-स्पोर्ट्स में भी ट्रायल शुरू किए हैं, जिसमें छात्रों को अपनी गेमिंग स्किल्स का प्रदर्शन करना होता है. अंतिम चयन एडमिशन मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ई-स्पोर्ट्स ट्रायल के आधार पर किया जाता है. स्पोर्ट्स कोटे के तहत प्रत्येक कॉलेज में सीमित सीटें उपलब्ध होती हैं.

