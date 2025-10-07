ETV Bharat / state

चौके छक्के लगाते नजर आए दिल्ली के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने किया स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का शुभारंभ

इस चैम्पियनशिप के बाद दिल्ली के सभी 11 जिलों के जजेज और न्यायिक अधिकारियों की 11 अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी.

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने किया स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का शुभारंभ
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने किया स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का शुभारंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 7:44 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को अपने सहयोगी न्यायाधीशों के साथ डिस्ट्रिक्ट जजेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया. जजेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में पहली बार किया जा रहा है. यह आयोजन मॉडर्न स्कूल बाराखंबा के ग्राउंड पर हो रहा है.

इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी तीस हजारी के चेयरपर्सन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चैंपियनशिप सात अक्टूबर से एक नवंबर तक चलेगी. इसमें क्रिकेट के अलावा अलग-अलग खेल भी शामिल हैं. चैंपियनशिप के उद्घाटन के अवसर पर दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी, न्यायमूर्ति मनोज जैन न्यायमूर्ति विनोद कुमार और न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव शामिल रहे. इस दौरान न्यायाधीशों ने सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में दिल्ली न्यायालय के सभी 11 जिलों की चैंपियनशिप ट्रॉफी और जर्सी का भी अनावरण किया.

''जजों को भी स्वास्थ्य संतुलन की जरूरत'': मध्य जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय वीरेंद्र कुमार बंसल ने कहा कि न्यायपालिका को अक्सर एक गंभीर संस्था के रूप में देखा जाता है. दिन-प्रतिदिन, हमें कानून की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने की बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है. हमारा काम गंभीर है, हमारे कर्तव्य कठिन हैं और हमारे काम के घंटे अक्सर लंबे होते हैं. फिर भी बेंच के पीछे, बार टेबल के पीछे और हर डेस्क के पीछे, एक इंसान होता है, जिसे स्वास्थ्य, संतुलन और साथ की भी ज़रूरत होती है. इसी संदर्भ में खेल हमारे लिए इतने सार्थक हो जाते हैं.

चौके छक्के लगाते नजर आए दिल्ली के जज
चौके छक्के लगाते नजर आए दिल्ली के जज (ETV Bharat)

शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है उद्देश्य: उन्होंने आगे कहा कि यह चैंपियनशिप पहली बार आयोजित होने वाला खेल है, जो दिल्ली जिला न्यायपालिका के सदस्यों के बीच सौहार्द, फिटनेस और टीम भावना को बढ़ावा देता है. इस आयोजन में दिल्ली की सभी जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारी भाग लेंगे. एकता को बढ़ावा देने और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस चैंपियनशिप में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम और क्रिकेट सहित विभिन्न प्रकार के खेल शामिल होंगे. खेल भावना का यह एक महीने तक चलने वाला उत्सव समापन समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न होगा.

क्रिकेट मैच से हुई चैम्पियनशिप की शुरुआत: चैंपियनशिप की शुरुआत क्रिकेट मैच से हुई, जिसके बाद विभिन्न ज़िलों की टीमों के बीच बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज के मुकाबले हुए. क्रिकेट मैच की शुरूआत दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय द्वारा बॉल खेलकर की गई. चैम्पियनशिप के सभी आयोजन छुट्टियों के दिनों में और कोर्ट का समय खत्म होने के बाद आयोजित किए जाएंगे.

चैंपियनशिप में चार क्रिकेट टीमें भाग ले रही हैं. चैंपियनशिप में शामिल जज अभिलाष मल्होत्रा ने बताया कि अभी सभी जिलों की टीमें कंबाइंड हैं. इस चैम्पियनशिप के बाद दिल्ली के सभी 11 जिलों के जजेज और न्यायिक अधिकारियों की 11 अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी.

