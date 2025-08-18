नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) का चुनाव 21 अगस्त को कराने की अनुमति दे दी है. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि बीएफआई के चुनाव परिणाम याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

याचिका हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग फेडरेशन, मध्यप्रदेश अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और गुजरात बॉक्सिंग एसोसिएशन ने दायर किया है. याचिकाकर्ताओं ने बीएफआई के अंतरिम कमेटी के चुनाव कराने के आदेश को चुनौती दी है. कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी भी तरह का उल्लंघन किया जाता है तो कोर्ट उसमें दखल देगी. कोर्ट ने कहा कि वो बीएफआई के नये संविधान पर मुहर नहीं लगा रहा है लेकिन बीएफआई का संविधान स्पोर्ट्स कोड और नियमों के मुताबिक ही होना चाहिए.

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की चुनाव को रोकने की मांग: इसके पहले दिल्ली अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने बीएफआई के चुनाव को रोकने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने दिल्ली अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले ही बीएफआई को नोटिस जारी किया था. चारो बॉक्सिंग संघों ने बीएफआई के चुनाव को रोकने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि 18 मई को बीएफआई का नया संविधान जारी किया गया. उसके बाद गैरकानूनी तरीके से 31 जुलाई को नोटिस जारी कर चुनाव की घोषणा कर दी गई और एकतरफा तरीके से निर्वाची अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई.

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल खत्म: बता दें कि बीएफआई के पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 फरवरी को खत्म हो गया था. उसके बाद 28 मार्च को चुनाव नियत किया गया था. लेकिन कोर्ट में कई सारी याचिकाओं के लंबित होने की वजह से चुनाव टलता रहा. चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाची अधिकारी और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज आरके गौबा ने इस्तीफा दे दिया. जस्टिस गौबा ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनके खिलाफ भ्रामक अभियान चलाये जा रहे हैं. बाद में अप्रैल में बॉक्सिंग से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने भारत में बॉक्सिंग का रोजाना का काम-काज देखने के लिए अंतरिम कमेटी का गठन किया था. अंतरिम कमेटी ने जुलाई में ये तय किया कि 31 अगस्त तक बीएफआई का चुनाव करा लिया जाए.

ये भी पढ़ें: