स्वास्थ्य मंत्री ने किया लोकनायक अस्पताल का दौरा, बोले- दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में होगी MRI की सुविधा

नई दिल्ली: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को लोकनायक अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने लोकनायक अस्पताल के आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया और उन्होंने आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की स्थिति के बारे में जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि एक आरटीआई के द्वारा बताया गया था कि लोकनायक अस्पताल में 74 वेंटिलेटर बेड हैं और सारे खराब हैं. इसकी जानकारी जब मिली तो लोकनायक अस्पताल में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे.

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यहां आकर देखा तो पता चला कि अस्पताल में 74 वेंटिलेटर बेड नहीं बल्कि 80 वेंटिलेटर बेड हैं और सारे काम कर रहे हैं. इन पर मरीज भी भर्ती हैं. उन्होंने कहा कि यह जो अफवाह फैलाई गई है यह गलत जानकारी के आधार पर है. उन्होंने बताया कि अगर वेंटिलेटर बेड खराब होते तो मरीज कैसे भर्ती होते. अगस्त में आरटीआई फाइल होने से पहले और उसके बाद भी लगातार मरीज भर्ती हो रहे हैं.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने किया लोकनायक अस्पताल का दौरा (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हम इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर यह गलत जानकारी कहां से दी गई. इसकी जांच कराएंगे. उन्होंने कहा कि लोकनायक अस्पताल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है. यहां मरीजों का विश्वास जुड़ा हुआ है. बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं. उनका विश्वास बना रहे और गलत जानकारी जनता के बीच न जाए इसलिए वह अस्पताल आए हैं और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया. सभी 80 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा 18 वेंटिलेटर यहां पर इमरजेंसी के लिए भी रखे हुए हैं, ताकि इमरजेंसी में अगर किसी मरीज को जरूरत पड़ती है तो उसको वेंटिलेटर बेड पर रखकर तत्काल इलाज किया जा सके.