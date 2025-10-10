स्वास्थ्य मंत्री ने किया लोकनायक अस्पताल का दौरा, बोले- दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में होगी MRI की सुविधा
लोकनायक अस्पताल में सभी वेंटिलेटर बेड खराब होने की सूचना पर दौरा करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह
Published : October 10, 2025 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को लोकनायक अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने लोकनायक अस्पताल के आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया और उन्होंने आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की स्थिति के बारे में जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि एक आरटीआई के द्वारा बताया गया था कि लोकनायक अस्पताल में 74 वेंटिलेटर बेड हैं और सारे खराब हैं. इसकी जानकारी जब मिली तो लोकनायक अस्पताल में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे.
स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यहां आकर देखा तो पता चला कि अस्पताल में 74 वेंटिलेटर बेड नहीं बल्कि 80 वेंटिलेटर बेड हैं और सारे काम कर रहे हैं. इन पर मरीज भी भर्ती हैं. उन्होंने कहा कि यह जो अफवाह फैलाई गई है यह गलत जानकारी के आधार पर है. उन्होंने बताया कि अगर वेंटिलेटर बेड खराब होते तो मरीज कैसे भर्ती होते. अगस्त में आरटीआई फाइल होने से पहले और उसके बाद भी लगातार मरीज भर्ती हो रहे हैं.
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हम इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर यह गलत जानकारी कहां से दी गई. इसकी जांच कराएंगे. उन्होंने कहा कि लोकनायक अस्पताल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है. यहां मरीजों का विश्वास जुड़ा हुआ है. बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं. उनका विश्वास बना रहे और गलत जानकारी जनता के बीच न जाए इसलिए वह अस्पताल आए हैं और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया. सभी 80 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा 18 वेंटिलेटर यहां पर इमरजेंसी के लिए भी रखे हुए हैं, ताकि इमरजेंसी में अगर किसी मरीज को जरूरत पड़ती है तो उसको वेंटिलेटर बेड पर रखकर तत्काल इलाज किया जा सके.
जनवरी तक दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में होगी एमआरआई की सुविधा
मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, ''7 महीने में बीजेपी सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने पर पूरा ध्यान दिया है. दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं सभी को सुधरती हुई दिख रही है. जहां कुछ कमी है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है. हम लगातार दिल्ली में काम कर रहे हैं. जनवरी तक दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई की सुविधा हो जाएगी.''
आम आदमी पार्टी के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि AAP नेता सिर्फ आरोप लगाने और झूठ बोलने में व्यस्त हैं. वह ये बताएंगे कि पिछले 11 साल में उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या कर दिया था, यह सबको पता है. उनकी खराब की गई स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने में थोड़ा समय तो लगेगा. लोकनायक अस्पताल में बिल्डिंग अधूरी है. तीन-चार साल में भी बिल्डिंग का काम आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पाई. अब हम जल्दी ही इसका काम फिर से शुरू कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाकर देखें उससे पता चलेगा कि मोहल्ला क्लीनिक की व्यवस्था ठीक थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की व्यवस्था ठीक है.
