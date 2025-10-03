ETV Bharat / state

रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल के निलंबन पर रोक, यौन उत्पीड़न का है आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महिला शिक्षकों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल रसाल सिंह के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को निलंबन से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया. जस्टिस सचिन दत्ता ने प्रोफेसर रसाल सिंह के निलंबन आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि निलंबन आदेश पारित करने से पहले कॉलेजों के उप रजिस्ट्रार की तरफ से गठित समिति ने याचिकाकर्ता का पक्ष नहीं सुना था.

जस्टिस दत्ता ने कहा, "यह देखते हुए कि आरोपों की जांच आंतरिक जांच समिति (आईसीसी) द्वारा की जानी है, याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अंतरिम उपाय की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्धारण/सिफारिश भी अनिवार्य रूप से आईसीसी के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है." जस्टिस दत्ता ने आदेश में कहा, "प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि संबंधित आईसीसी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच/पूछताछ किए जाने से पहले ही याचिकाकर्ता का निलंबन अनुचित है और इससे आईसीसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने जैसा प्रभाव पड़ता है."

जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश दिया, "उपर्युक्त सभी कारणों से, अगली सुनवाई तक, दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज के अध्यक्ष की तरफ से प्रतिवादी कॉलेज की ओर से जारी 23 सितंबर के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी." हालांकि, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संबंधित आईसीसी को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अंतरिम उपाय आवश्यक है, जिसमें निलंबन या कोई अन्य प्रतिबंध लगाना शामिल है.

"याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच भी जल्द की जाए"

हाईकोर्ट ने अनुरोध किया कि संबंधित आईसीसी से अनुरोध किया जाए कि वह इस मामले पर तत्काल विचार कर निर्णय ले. याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच भी जल्द की जाए. "प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, 5 मई के पत्र के माध्यम से कॉलेजों के उप रजिस्ट्रार (दिल्ली विश्वविद्यालय) द्वारा एक समिति का गठन अनुचित था, क्योंकि ऐसे आरोपों से निपटने का प्राधिकारी आईसीसी है. यह उक्त समिति द्वारा भी नोट किया गया है.

ऐसे हुआ निलंबन: हाईकोर्ट ने कहा, "यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त समिति ने भी याचिकाकर्ता के निलंबन की स्पष्ट रूप से सिफारिश नहीं की." हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, "इसके अलावा, इस न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रस्तुत प्रासंगिक अभिलेखों से ऐसा लगता है कि प्रतिवादी (दिल्ली विश्वविद्यालय) द्वारा निलंबन आदेश केवल उक्त समिति की तरफ से 23 जून की अपनी रिपोर्ट में दर्ज टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए पारित किया गया था और वो भी याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना."