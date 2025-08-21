ETV Bharat / state

MBBS के छात्रों को पढ़ाने के लिए गैर मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति के नोटिफिकेशन को चुनौती, NMC को नोटिस

याचिका में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से गुजरने वाले डॉक्टरों की वैध करियर की उम्मीदों पर विपरीत प्रभाव डालती है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 7:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और नेशनल मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और नेशनल मेडिकल काउंसिल को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

शिक्षक पात्रता नोटिफिकेशन 2025 को चुनौती: याचिका यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने दायर किया है. वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिये दायर याचिका में शिक्षक पात्रता नोटिफिकेशन 2025 को चुनौती दी गई है. नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 2 जुलाई को शिक्षक पात्रता नोटिफिकेशन 2025 जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन के जरिये नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एमबीबीएस के कई विषयों के लिए 30 फीसदी तक गैर मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है. ये विषय हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी हैं.

नोटिफिकेशन से मेडिकल शिक्षा में गिरावट आएगी: याचिका में कहा गया है कि एमबीबीएस के विषयों में पढ़ाने के लिए गैर मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति से एमबीबीएस का शिक्षा का स्तर काफी गिर जाएगा. ऐसे में इस नोटिफिकेशन पर तत्काल रोक लगाई जाए. याचिका में कहा गया है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल का ये नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है. ये नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट का भी उल्लंघन करता है. इस नोटिफिकेशन से दक्षता आधारित मेडिकल शिक्षा में गिरावट आएगी.

याचिका में मांग की गई है कि एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल योग्य एमबीबीएस जैसे एमडी और एमएस डिग्रीधारक की ही नियुक्ति का दिशानिर्देश जारी किया जाए. इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में तो सुधार आएगा ही इससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकारों की भी रक्षा हो सकेगी.

