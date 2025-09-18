ETV Bharat / state

डूसू चुनाव 2025: ढोल-नगाड़े बजाकर छात्र संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ाई धज्जियां

छात्र संगठनों ने ढोल बजाकर जुलूस निकाले और प्रचार सामग्री बांटी, जो पूरी तरह प्रतिबंधित है.

छात्र संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ाई धज्जियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 6:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने निष्पक्षता व शांति बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और डीयू प्रशासन को निर्देश दिया कि वो डूसू चुनाव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न घटे इसकी हरसंभव कोशिश करें. साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि चुनाव के दौरान नियमों का पालन हो. वहीं, दूसरी ओर गुरुवार को मतदान के दौरान कॉलेजों के बाहर छात्र संगठन खुलेआम इन आदेशों की अनदेखी करते दिखाई दिए.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान ढोल नगाड़े बजाने और सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर व पम्पलेट न फेंकने का सख्त निर्देश दिया था. इसके बावजूद कई कॉलेज परिसरों के बाहर सड़कों पर छात्र संगठन ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ पम्पलेट उड़ाते रहे. जगह-जगह बिखरे हुए पर्चों ने कॉलेजों के बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया.

हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, चुनाव प्रचार के लिए केवल डिजिटल माध्यम, दीवारों पर पहले से निर्धारित स्थान और शांति पूर्ण तरीकों की अनुमति है, लेकिन हकीकत में छात्र संगठनों ने इन शर्तों को दरकिनार कर दिया. अब देखना होगा कि मतगणना और चुनाव परिणामों के बाद इन नियमों को लेकर हाई कोर्ट और विश्वविद्यालय प्रशासन कितनी सख्ती दिखाता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव समिति के चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया; ''चुनाव के दौरान कुछ जगहों से अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी. इन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम मौके पर पहुंची और छात्रों व समर्थकों को समझाया गया. चुनाव को रद्द करना सबसे आसान विकल्प होता है, लेकिन यह अंतिम विकल्प होता है. हमारा उद्देश्य छात्रों को जागरूक करना और माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और बेहतर तरीके से संपन्न हो सके. समिति लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.''

