दिल्ली में डिजिटल कोर्ट नोटिस की शुरुआत, अब समन और वारंट सीधे मोबाइल पर मिलेंगे - E SUMMONS AND E WARRANTS IN DELHI

दिल्ली सरकार ने ई-समन और ई-वारंट के लिए बीएनएसएस नियम 2025 पेश किया हैं. जिसके तहत अदालती नोटिस व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे.

दिल्ली में डिजिटल कोर्ट नोटिस की शुरूआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 5:16 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत अब कोर्ट के समन व वारंट पारंपरिक तरीके से भेजने के बजाय सीधे डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचेंगे. सरकार ने दिल्ली बीएनएसएस (समन व वारंट की सेवा) नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है. इसके तहत नोटिस व्हाट्सऐप व ई-मेल के जरिए भेजे जाएंगे.

समय व खर्च दोनों में बचत होगी
पहले समन या वारंट डाक अथवा पुलिस कर्मियों के जरिए पहुंचाए जाते थे, जिसमें समय अधिक लगता था. कई बार समन पहुंचने में देरी या गुम होने की समस्या सामने आती थी. नई व्यवस्था में यह दिक्कत खत्म हो जाएगी. माना जा रहा है कि ई-समन और ई-वारंट से न केवल नोटिस की समय पर डिलीवरी होगी बल्कि सरकारी संसाधनों का भी बेहतर उपयोग संभव हो पाएगा.

उपराज्यपाल की मंजूरी से लागू
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को पहले उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मंजूरी दी थी. इसके लागू होने के बाद यह व्यवस्था अब पूरी तरह प्रभावी हो गई है. इसका सीधा असर अदालतों के कामकाज पर पड़ेगा. साथ ही लोगों को अनावश्यक चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा.

जनता के लिए आसान व्यवस्था
इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा. क्योंकि यदि कोई गवाह है या किसी मामले में कोर्ट ने बुलाया है तो नोटिस सीधे उनके मोबाइल पर व्हाट्सऐप या ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि नोटिस समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंच गया है. इसके साथ ही समन नहीं मिला या गलत व्यक्ति के पास पहुंच गया जैसी समस्या भी समाप्त हो जाएगी.

डिजिटल इंडिया की ओर कदम
कानून व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल अब नया नहीं रहा है. पहले से ही ई-फाइलिंग व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कदम उठाए जा चुके हैं. अब ई-समन व ई-वारंट इस डिजिटल श्रृंखला को और मजबूत करेंगे. इसके साथ ही एक सुरक्षित तकनीकी ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे नोटिस की डिलीवरी का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रह सके.

सरकार का ये कदम अदालतों के बोझ को कम करने के साथ-साथ नागरिकों की सुविधा को बढ़ाएगा. डिजिटल तरीके से कानूनी नोटिस की डिलीवरी न सिर्फ पारदर्शिता लाएगी, बल्कि यह दिल्ली की न्याय व्यवस्था को समयानुकूल व अधिक भरोसेमंद भी बनाएगी.

