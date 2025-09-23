ETV Bharat / state

दिल्ली में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट, नवरात्रि-दुर्गा पूजा पर रेखा सरकार का बड़ा फैसला

सरकार उत्सवों के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है-मंत्री सिरसा

LOUDSPEAKERS TILL MIDNIGHT IN DELHI
त्योहारों पर रेखा सरकार का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 23, 2025 at 12:18 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा के आयोजनों के लिए आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है. रेखा सरकार ने सोमवार को ये बड़ा फैसला लिया. रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और धार्मिक आयोजनों के दौरान रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दे दी.

यह छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वैध है और सरकार के अनुरोध पर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की मंजूरी से दी गई है. इससे पहले दिल्ली में लाउडस्पीकर केवल रात 10 बजे तक चल सकते थे, लेकिन अब इसे देर रात 12 बजे तक बजाने की अनुमति होगी. आवासीय क्षेत्रों में, आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक न हो.

अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के मौसम में समय में सीमित छूट की आयोजन समितियों की वर्षों से चली आ रही मांग के बाद यह छूट दी गई है और यह निर्णय सांस्कृतिक परंपराओं और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विस्तार देने के लिए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया. सिरसा ने कहा, "रामलीला समितियों के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध पर विचार करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे मंज़ूरी दे दी है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह छूट "त्योहारों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध सुविधा" है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि त्यौहार "दिल्ली को एकजुट करते हैं और यह सुविधा आस्था का सम्मान करती है".

सिरसा, जो दिल्ली सरकार की दुर्गा पूजा समिति के भी प्रमुख हैं, ने कहा कि उन्होंने आयोजन स्थलों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेटों, नगर निगम अधिकारियों और एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, वन एवं बागवानी विभागों सहित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की हैं.

