महाराणा प्रताप बस अड्डा कश्मीरी गेट से यूपी के बड़ौत तक दिल्ली सरकार चलाएगी छह एसी बस, जानें टाइम टेबल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा-2025 के दौरान दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले तक डीटीसी बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है. इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हमारी सरकार महाराणा प्रताप आईएसबीटी कश्मीरी गेट से बागपत के बड़ौत शहर से जोड़ने वाली एक नई अंतरराज्यीय एसी बस सेवा शुरू करने जा रही है. इस नई अंतरराज्यीय एसी बस सेवा से दिल्ली और यूपी के बस यात्रियों और छात्रों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और बस से दैनिक यात्रा करने वाले लोगों के विकल्पों में भी उल्लेखनीय सुधार होगा.

परिवहन मंत्री ने आगे कहा, यह नई एसी बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से शुरू होकर खजूरी खास, भजनपुरा, लोनी बस स्टैंड, यूपी बॉर्डर, लोनी, मंडोला, खेकरा, काठा, बागपत, गौरीपुर, सरूरपुर और ट्योढ़ी से होते हुए बड़ौत तक पहुंचेगी. ठीक इसी तरह बड़ौत से दिल्ली आने वाली एसी बसें ट्योढ़ी, सरूरपुर, गौरीपुर, बागपत, काठा, खेकरा, मंडोला, लोनी, लोनी बस स्टैंड/यूपी बॉर्डर, भजनपुरा और खजूरी खास से होते हुए महाराणा प्रताप आईएसबीटी तक आएंगी.

ये रहेगा बसों का टाइम टेबल: दिल्ली–बड़ौत एसी बस सेवाएं रोजाना सुबह 4 बजकर 50 मिनट, 5 बजकर 20 मिनट और 5 बजकर 50 मिनट पर शुरू होकर दिल्ली से बड़ौत तक जाएंगी तो वहीं, यूपी के बड़ौत बस डिपो से दिल्ली की तरफ सुबह 7:00 बजे, 7 बजकर 30 मिनट और 8:00 बजे बसें रवाना होंगी. खासकर शाम के समय बस कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी. दिल्ली से बड़ौत की ओर शाम 5:00 बजे, 5:30 बजे और 6:00 बजे एसी बसें चलेंगी, जबकि बड़ौत से दिल्ली की तरफ 7:30 बजे, 8:00 बजे और 8:30 बजे बसें रवाना होंगी. लगभग 60 किलोमीटर लंबे इस अंतरराज्यीय बस रूट के लिए दिल्ली सरकार ने सभी वर्गों के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बेहद ही किफायती किराया निर्धारित किया है. इन एसी बसों का न्यूनतम किराया मात्र 32 रुपए रखा गया है, जबकि पूरे रूट का अधिकतम किराया केवल 125 रुपए निर्धारित किया गया है.

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने यह भी बताया कि जल्द ही कई दूसरे रूटों पर भी अंतरराज्यीय एसी बस सेवा शुरू की जाएंगी, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आसपास के इलाकों के साथ पड़ोसी राज्यों से जोड़ेंगी. इन बस सेवाओं का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही सांस्कृतिक कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. एसी बसों का किराया इतना ही रखा जाएगा, ताकि हर वर्ग के लोग इन बस सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके.