दिल्ली सरकार इस सेशन छात्रों को नहीं देगी स्कूल यूनिफॉर्म, केवल दी जाएगी सब्सिडी - SCHOOLS STUDENTS UNIFORM IN DELHI

हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया है कि यूनिफॉर्म देने में कुछ परेशानियां है. इसलिए इस सेशन केवल सब्सिडी ही दी जाएगी.

DELHI SCHOOLS STUDENTS UNIFORM
दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने बताई परेशानी (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 11:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस शैक्षणिक सत्र में स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं दे पाएगी. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि यूनिफॉर्म बांटने में व्यवस्थागत परेशानियां हैं, इसलिए वो केवल सब्सिडी ही देगी.

दिल्ली सरकार ने कहा है कि यूनिफॉर्म बांटने में व्यवस्थागत परेशानियां हैं और इस मसले को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है. दरअसल दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में पहले कहा था कि वे नये शैक्षणिक सत्र से स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगी. हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को लगातार ये दिशानिर्देश देती रही है कि वो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूली बच्चों को पैसे ट्रांसफर करने की बजाय यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए.

सरकार ने 1250 से बढ़ाकर 1700 रुपये किया यूनिफॉर्म का पैसा
याचिका एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल ने दायर की है, पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि 10 मई को दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे बढ़ाने का फैसला किया था जो सीधे छात्रों के बैंक खातों में जाएगा. दिल्ली सरकार ने कहा कि पहले यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के खाते में 1250 रुपये जाते थे जो अब बढ़ाकर 1700 रुपये कर दी गई है. सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म के लिए पैसे में इस बढ़ोतरी को याचिकाकर्ता की ओर से काफी कम बताया गया.

DELHI HIGH COURT
दिल्ली हाईकोर्ट (SOURCE: ETV Bharat)

बता दें कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सरकारी और वित्तपोषित स्कूलों के छात्रों और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रुप से गरीब और वंचित तबकों के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म देने का प्रावधान है. याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रावधान होने के बावजूद छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दी जा रही है.

ये भी पढ़ें- AIIMS स्टडी का चौंकाने वाला खुलासा: स्कूली बच्चों में बढ़ रहा है मोटापा, जानिए वजह...

ये भी पढ़ें- दिल्ली में आज से लागू हुआ फी रेगूलेशन बिल, फीस के नाम पर अब मनमानी नहीं कर सकेंगे निजी स्कूल

