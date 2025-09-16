ETV Bharat / state

दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को रेखा सरकार देगी हर माह 6 हजार रुपये, यह हैं मानदंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वित्तीय सहायता दिव्यांगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सहारा देगी. जानिए इसके बारे में विस्तार से..

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार दिव्यांगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि उच्च सहयोग की आवश्यकता वाले पात्र दिव्यांगजनों को अब प्रतिमाह 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों और उनके परिजनों को सहयोग देना है, जो दिव्यांगता के कारण आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. आर्थिक सहायता पाने वालों के लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं.

इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. दिल्ली कैबिनेट की पिछली हुई बैठक में इस योजना को पारित कर दिया गया था. मुख्यमंत्री के अनुसार, दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं. उन्हें गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अधिकार है. दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दिव्यांगता के कारण उपेक्षित या असहाय महसूस न करे.

आर्थिक सहायता पाने वालों के लिए मानदंड: मुख्यमंत्री के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की यह योजना उन दिव्यांगजनों के लिए है, जिन्हें 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता है और जिन्हें जिला स्तरीय आकलन बोर्ड (District-level Assessment Board) द्वारा 60 से 100 स्कोर के बीच उच्च सहयोग (High Support Needs) प्रमाणित किया गया है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य देखभाल करने वाले सहायक (केयरटेकर) का खर्च, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सहायक उपकरणों तथा अन्य आवश्यक सहयोग सेवाओं के लिए है.
इस योजना के लिए पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं.

कराया जाएगा सत्यापन: लाभार्थी कम से कम पांच वर्ष से दिल्ली में निवास करता हो, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो, साथ ही आधार कार्ड से लिंक्ड सत्यापन भी हो. पात्र दिव्यांग नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन को प्रक्रिया में लाएंगे और संबंधित आकलन बोर्ड द्वारा सत्यापन कराया जाएगा. मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि इस योजना का महत्व केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है. यह पहल दिव्यांगजनों की सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी. अब तक अधिकांश परिवारों पर देखभाल और चिकित्सा से जुड़ा खर्च एक बड़ा बोझ बनता रहा है.

भावनात्मक रूप से मिलेगा सहारा: इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों के लिए समर्पित है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उन्हें आवश्यक सहयोग और संसाधन उपलब्ध हो, ताकि वे अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें. यह योजना दिव्यांगजनों और उनके परिजनों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम बनेगी, साथ ही उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सहारा देगी. यह योजना सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन करुणा के पात्र न होकर समाज में सक्रिय और सम्मानित नागरिक बन सकें.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में बिगड़ा लिंगानुपात: घटी जन्म दर, बढ़ा मौत का आंकड़ा, रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

MCD के पांच हजार एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान, निगम पर लगाया ये आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI GOVERMENTCM REKHA GUPTAPM MODI BIRTHDAYFINANCIAL HELP TO DISABLED PEOPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.