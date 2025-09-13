ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली की जनता को खास ‘उपहार’ देगी दिल्ली सरकार: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए विशेष तैयारियां.

बैठक में सीएम रेखा गुप्ता
बैठक में सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2025 at 8:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से दिल्ली की जनता को बड़े व नए ‘उपहार’ देना शुरू करेगी. उस दिन से हमारी सरकार ‘सेवा पखवाड़ा’ शुरू करेगी, जिसके तहत 15 दिन तक बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की जाएंगी. मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी सरकार का यह कदम राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़े (17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक) की तैयारी को लेकर आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के सांसद, दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षदों के अलावा पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए.

पीएम मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने की तैयारियां

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए हमारी सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं. यह अवसर दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार (केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम) की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है. इसके लिए हमारी सरकार ने सेवा पखवाड़े के दौरान 75 नई योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करने का निर्णय लिया है. हमारा यह निर्णय दिल्ली के विकास को नई गति और ऊंचाई प्रदान करेगा और राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

आने वाले 15 दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे

मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान हर दिन दिल्लीवासियों को कोई न कोई नया उपहार मिलेगा. चाहे वह स्वच्छता अभियान हो, रक्तदान शिविर हो, नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो या विकास परियोजनाओं का लोकार्पण. हर गतिविधि जनता को समर्पित होगी और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से संचालित की जाएगी. उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे. सेवा पखवाड़े के दौरान विकास की नई ऊंचाइंयां तय होंगी, सुशासन के नए आयाम स्थापित होंगे और लगातार नई योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी. उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और विभागों ने बेहद कम समय में उत्कृष्ट तैयारियां की हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में न तो मंत्रियों ने और न ही उन्होंने स्वयं एक भी दिन का काम छोड़ा है. इसी निरंतर प्रयास का परिणाम है कि वर्षों से लंबित और अधूरी परियोजनाएं अब जनता को समर्पित की जा रही हैं.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

सेवा पखवाड़े में सहभागिता करेंगे भाजपा के सभी सांसद विधायक और पार्षद

इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी महत्वाकांक्षी योजना का उल्लेख किया, जिसकी शुरुआत सेवा पखवाड़े के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्लीवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हो रहा सेवा पखवाड़ा केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायी होगा.

पीएम मोदी के जन्मदिवस को खास बनाने की तैयारी
पीएम मोदी के जन्मदिवस को खास बनाने की तैयारी (ETV Bharat)

उन्होंने दिल्लीवासियों को बधाई देते हुए विश्वास दिलाया कि आने वाले 15 दिन राजधानी के लिए विकास और उपहारों का एक नया अध्याय लिखेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे सभी जन प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद हों, विधायक हों या पार्षद. सभी के द्वारा शानदार तरीके से इस सेवा पखवाड़े में सहभागिता की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह सेवा पखवाड़ा दिल्ली के लिए ऐतिहासिक रहेगा.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT PM MODI BIRTHDAYDELHI CM REKHA GUPTADELHI CM ON PM MODI BIRTHDAYप्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवसPM MODI BIRTHDAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पटना पहुंचते ही विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- 'PM मोदी और उनकी मां के अपमान का जनता देगी जवाब'

जंगल में गश्त पर थे वन कर्मी, अचानक सामने आ गए 3 बाघ, जानें फिर क्या हुआ?

SBI का बड़ा ऐलान: करोड़ों ग्राहकों के लिए डिपॉजिट स्कीम में नया बदलाव लागू

रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी दिवस पर हवलदार ईशर सिंह और 21 सिख सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी को किया नमन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.