सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' मैराथन का आयोजन, दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारियां

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार आगामी 31 अक्टूबर को भारत कै 'लौह पुरुष' यानी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुट गई है. इस बार राष्ट्रीय एकता के प्रणेता सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी. इसपर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 550 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है. दिल्ली सरकार इस अवसर को राजधानी के नागरिकों के बीच एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयोग कर रही है.

कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित: इस दिन शिक्षा मंत्री आशीष सूद दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार प्लान के बारे में जानकारी देंगे. मुख्य आकर्षणों में 'रन फॉर यूनिटी' और शपथ कार्यक्रम शामिल होंगे. 'रन फॉर यूनिटी' मैराथन में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में नागरिकों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों के इस दौड़ में भाग लेने की उम्मीद है. यह मैराथन लोगों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय एकता के संदेश का प्रसार करेगा. इसके अलावा राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जहां प्रतिभागी सरदार वल्लभभाई पटेल के दिखाए मार्ग पर चलने और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेंगे. ये कार्यक्रम शहर के प्रमुख स्थानों जैसे इंडिया गेट के आसपास या अन्य बड़े पार्कों में आयोजित किए जाएंगे.

शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम: दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने भी इस दिन को खास बनाने के लिए सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. स्कूलों में सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, उनके संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर भाषण प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, वाद-विवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी. इसका उद्देश्य यह है कि युवा पीढ़ी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण से अवगत हो सके और देशभक्ति की भावना को आत्मसात कर सके.

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था: इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस और यातायात विभाग को भी पुख्ता सुरक्षा और यातायात प्रबंधन योजनाएं तैयार करने को कहा जाएगा. मैराथन और अन्य समारोहों के मार्गों को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी, ताकि आम जनता को असुविधा न हो और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके. सरकार का प्रयास है कि यह आयोजन न सिर्फ सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दे, बल्कि राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करे.