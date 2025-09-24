ETV Bharat / state

दिल्ली को जलभारव से मिलेगी मुक्ति, नालियों के किनारे बनाए जाएंगे सिल्ट ट्रैप; जानिए प्लान

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है. इस मास्टर प्लान के तहत जलभराव रोकने की व्यवस्था की जाएगी. इसके तहत दिल्ली के प्रमुख नालों के किनारे ‘सिल्ट ट्रैप’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत दिल्ली के प्रमुख नालों को किनारे सिल्ट ट्रैप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. यह योजना चेन्नई के एक सफल पायलट प्रोजेक्ट से प्रेरित है. सिल्ट ट्रैप बनाने की योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त निजी सलाहकारों में से एक ज्ञानसिस जेन ने बताया कि हमने कुछ साल पहले एक प्रयोग के तौर पर चन्नई के नालों में सिल्ट ट्रैप बनाये थे. इससे शहर में जलभराव की घटनाओं में भारी कमी आएगी.

सिल्ट ट्रैप क्या है

जेन ने कहा कि योजना के अनुसार, नालों के किनारे निचले स्तर पर अलग-अलग चैंबर के रूप में ट्रैप बनाए जाएंगे. जब तेज गेत गति के साथ पानी आएगा तो उसके साथ गाद भी आएगी, लेकिन यह गाद इस ट्रैप नुमा चैंबर में रुक जाएगा, जबिक पानी सीधा निकल जाएगा. इससे मुख्य जल निकासी लाइन अवरुद्ध नहीं होगी.

दो चरणों में लागू होगा प्लान