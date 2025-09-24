ETV Bharat / state

दिल्ली को जलभारव से मिलेगी मुक्ति, नालियों के किनारे बनाए जाएंगे सिल्ट ट्रैप; जानिए प्लान

दिल्ली के प्रमुख नालों के किनारे ‘सिल्ट ट्रैप’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.

दिल्ली को जलभारव से मिलेगी मुक्ति
दिल्ली को जलभारव से मिलेगी मुक्ति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है. इस मास्टर प्लान के तहत जलभराव रोकने की व्यवस्था की जाएगी. इसके तहत दिल्ली के प्रमुख नालों के किनारे ‘सिल्ट ट्रैप’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत दिल्ली के प्रमुख नालों को किनारे सिल्ट ट्रैप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. यह योजना चेन्नई के एक सफल पायलट प्रोजेक्ट से प्रेरित है. सिल्ट ट्रैप बनाने की योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त निजी सलाहकारों में से एक ज्ञानसिस जेन ने बताया कि हमने कुछ साल पहले एक प्रयोग के तौर पर चन्नई के नालों में सिल्ट ट्रैप बनाये थे. इससे शहर में जलभराव की घटनाओं में भारी कमी आएगी.

सिल्ट ट्रैप क्या है

जेन ने कहा कि योजना के अनुसार, नालों के किनारे निचले स्तर पर अलग-अलग चैंबर के रूप में ट्रैप बनाए जाएंगे. जब तेज गेत गति के साथ पानी आएगा तो उसके साथ गाद भी आएगी, लेकिन यह गाद इस ट्रैप नुमा चैंबर में रुक जाएगा, जबिक पानी सीधा निकल जाएगा. इससे मुख्य जल निकासी लाइन अवरुद्ध नहीं होगी.

दो चरणों में लागू होगा प्लान

यह मास्टर प्लान अगले पांच वर्षों में दो चरणों में लागू किया जाएगा. इस प्लान का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में जलभराव की घटनाओं को 50 प्रतिशत और अगले पांच वर्षों में बाढ़ संबंधी दुर्घटनाओं को 30 प्रतिशत तक कम करना है. दोनों चरणों में बाढ़ नियंत्रण और नेटवर्क विस्तार को प्राथमिकता के आधार पर एकीकृत किया जाएगा, 18,958 किलोमीटर लंबे जल निकासी नेटवर्क का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसकी देखरेख आठ एजेंसियां करेगी.

योजना के अनुसार, शहर को तीन बेसिनों में विभाजित किया गया है - नजफगढ़ बेसिन, बारापुला बेसिन और ट्रांस-यमुना बेसिन है. इन बेसिनों में, जल निकासी व्यवस्था 50 साल पुरानी है और अब तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और वर्षा के पैटर्न को संभालने में सक्षम नहीं है. लोक निर्माण विभाग ने 2023 में 308 जलभराव बिंदुओं की पहचान की थी. राजधानी में अब 445 जलभराव बिंदु हैं.

