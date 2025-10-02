दिल्ली में सर्किल रेट संशोधन की तैयारी, सरकार ने 15 अक्टूबर तक मांगे सुझाव
संशोधन का लक्ष्य मौजूदा सर्किल रेट को मार्केट की वर्तमान रेट के अनुरूप लाना और संपत्ति के लेनदेन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.
Published : October 2, 2025 at 4:09 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 4:43 PM IST
नई दिल्ली: आने वाले समय में दिल्ली की संपत्तियों (जमीन, मकानों) की दरों में इजाफा हो सकता है. दिल्ली सरकार ने शहर के सर्किल रेट (संपत्ति के न्यूनतम मूल्यांकन दर) में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो करीब एक दशक से लंबित था. दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इस संबंध में आरडब्ल्यूए, उद्योग निकायों और अन्य हितधारकों से अंतिम प्रस्ताव को आकार देने के लिए 15 अक्टूबर तक सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की है.
दिल्ली सरकार ने सभी हितधारकों को 15 अक्टूबर तक सुझाव (suggestiondelhicirclerates@gmail.com) पर ईमेल करने के लिए कहा है. एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, सर्किल रेट को राजस्व विभाग के प्रमुख, मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा. आमलोगों की प्रतिक्रिया को शामिल करने पर सरकार का जोर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और यह तय करने के लिए है कि अंतिम दरें बाजार के मूल्यों को सटीक रूप से दर्शाना है.
इस संशोधन का सीधा असर दिल्ली में संपत्ति खरीदने और बेचने की लागत पर पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति पंजीकरण, स्टांप शुल्क और अन्य शुल्क सर्किल रेट पर आधारित होते हैं. इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य मौजूदा दर संरचना में अंतर को दूर करने के लिए सिफारिशें देना था. समिति ने दरों में वृद्धि और कमी दोनों की सिफारिश की है, जो स्थान और संपत्ति के प्रकार पर निर्भर करेगा.
सर्किल रेट में संशोधन का उद्देश्य और आवश्यकता
राजस्व विभाग के मुताबिक, संशोधन का लक्ष्य मौजूदा सर्किल रेट को मार्केट की वर्तमान रेट के अनुरूप लाना और संपत्ति के लेनदेन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. पिछली बार सर्किल रेट में संशोधन वर्ष 2014 में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, और 2008 में कृषि भूमि के लिए हुआ था. इस लंबे अंतराल में, वास्तविक मार्केट रेट और आधिकारिक दरों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर आ गया है, जिससे संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई. संशोधन प्रस्ताव अच्छी तरह से तैयार है, और अंतिम प्रस्ताव जल्द ही सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है.
मौजूदा सर्किल रेट (2014) की स्थिति
वर्तमान में, दिल्ली में निजी रिहायशी इस्तेमाल के लिए न्यूनतम सर्किल रेट कॉलोनियों की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग हैं. दिल्ली को इसे A से H तक श्रेणियों में विभाजित किया गया है. श्रेणी 'A' (सबसे उच्च) गोल्फ लिंक्स और जोर बाग जैसे क्षेत्रों में दर 7.74 रुपये लाख प्रति वर्ग मीटर है. वहीं श्रेणी 'H' (सबसे निम्न, इस श्रेणी के क्षेत्रों में दर 23,280 रुपये प्रति वर्ग मीटर है.
संशोधन प्रस्ताव के मुख्य बिंदु
संशोधन प्रस्ताव में विभिन्न संपत्तियों के सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा, इसमें विकास, सुविधाओं और संपत्ति की कीमतों के रुझान के आधार पर कुछ क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण को भी शामिल किया जा सकता है. इससे पहले, आम आदमी पार्टी सरकार ने वर्ष 2022 में सर्किल रेट बढ़ाने का एक समान प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन वित्त विभाग की आपत्तियों के कारण उसे लागू नहीं किया जा सका था. सितंबर 2023 में, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कृषि भूमि सर्किल रेट पर दिल्ली सरकार के एक प्रस्ताव को यह कहते हुए वापस कर दिया था कि दरों के वर्गीकरण और श्रेणियों के विभेदीकरण के लिए कोई स्पष्ट तर्क नहीं है.
दिल्ली में वर्तमान में सरकार द्वारा कॉलोनियों की श्रेणियों के हिसाब से निर्धारित दरें इस प्रकार हैं (प्रति वर्ग मीटर)
- श्रेणी A - 7.74 लाख रुपये
- श्रेणी B - 2.45 लाख रुपये
- श्रेणी C - 1.59 लाख रुपये
- श्रेणी D - 1.27 लाख रुपये
- श्रेणी E - 70,080 रुपये
- श्रेणी F - 56,640 रुपये
- श्रेणी G - 46,200 रुपये
- श्रेणी H - 23,280 रुपये
