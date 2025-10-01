ETV Bharat / state

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाया जाएगा आरएसएस पर पाठ, 'राष्ट्रनीति' के तहत सिखाई जाएगी जिम्मेदारी

दिल्ली सरकार ने 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम के तहत स्कूलों में आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों पर अध्याय शामिल करने का फैसला किया है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2025 at 5:12 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संगठन के स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा को बताया और राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित किया. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब नए शैक्षिक कार्यक्रम 'राष्ट्रनीति' के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में पढ़ाया जाएगा.

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस बड़े बदलाव की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य छात्रों में नागरिक चेतना, राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है. यह नया पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए लागू किया जाएगा. शिक्षा मंत्री सूद के अनुसार, 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम के तहत शामिल किए जा रहे इस अध्याय का मुख्य फोकस छात्रों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना और देश के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने की व्यापक समझ विकसित करना है.

क्या शामिल होगा आरएसएस के पाठ में?

पाठ्यक्रम के मसौदे में आरएसएस के इतिहास, विचारधारा और समाज के प्रति उसके योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा. इसमें आरएसएस का इतिहास और सिद्धांत जिसमें डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में नागपुर में स्थापित आरएसएस की उत्पत्ति, उसके संस्थापक सिद्धांत, अनुशासन, सेवा भावना और सांस्कृतिक जागरूकता पर ज़ोर दिया जाएगा.

इस कार्यक्रम में सामाजिक और आपदा राहत कार्य को बताने के लिए पाठ में आरएसएस स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का विवरण होगा, जिसमें रक्तदान अभियान, खाद्य आपूर्ति में सहायता और केदारनाथ बाढ़, बिहार बाढ़ और कोविड-19 महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान चलाए गए राहत एवं बचाव कार्य शामिल हैं. स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका को भी पाठ का हिस्सा बनाया जाएगा. प्रमुख नेताओं का योगदान जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस से जुड़े प्रमुख नेताओं के योगदान को भी रेखांकित किया जाएगा.

स्वतंत्रता सेनानियों पर भी विशेष अध्याय

आरएसएस से जुड़े अध्यायों के अलावा, 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों पर भी एक समर्पित खंड शामिल होगा. इस खंड का उद्देश्य छात्रों को वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे जाने-माने और गुमनाम नायकों के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान से परिचित कराना है.

कार्यक्रम का उद्देश्य और क्रियान्वयन

'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 18 सितंबर को 'नमो विद्या उत्सव' के दौरान किया था. अधिकारियों के अनुसार, इस पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के अनुरूप तैयार किया गया है. यह छात्रों को शासन, लोकतंत्र और सक्रिय नागरिकता की व्यावहारिक समझ प्रदान करने पर केंद्रित है. बताया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत 'राष्ट्रनीति' सत्र हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित किए जाएंगे, ताकि नियमित कक्षा के कार्यक्रम प्रभावित न हों. शिक्षकों के लिए हैंडबुक तैयार की जा चुकी हैं और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) में प्रशिक्षण सत्र जारी हैं. हालांकि, अंतिम पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन और कक्षाओं के समूह को लेकर विस्तृत जानकारी अभी विचाराधीन है.

