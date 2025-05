ETV Bharat / state

चांदनी चौक क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए कोर्ट की मंजूरी के बिना पीडब्ल्यूडी कमेटी बनाने पर दिल्ली सरकार को फटकार - DELHI HIGH COURT CASES HEARING

दिल्ली हाईकोर्ट में कई मामलों पर सुनवाई टली,कई पर फैसला रखा सुरक्षित ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 23, 2025 at 3:34 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 3:45 PM IST 6 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए कोर्ट की मंजूरी के बिना पीडब्ल्यूडी की कमेटी बनाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप कहते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा और उसे बहाल करने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन कोर्ट को बार-बार हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है. मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी. कोर्ट की अनुमति के बिना 26 मार्च को आठ सदस्यीय कमेटी गठित : सुनवाई के दौरान चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि सरकार ने कोर्ट की अनुमति के बिना 26 मार्च को आठ सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है. इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली नगर नियम के आयुक्त अश्विनी कुमार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस कमेटी ने अपनी बैठकें भी की है. इस सूचना पर कोर्ट नाराज हो गई और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है वह न सिर्फ अपर्याप्त हैं, बल्कि वह शायद सरकार की संकल्पशक्ति की कमी को भी दर्शाते हैं. चांदनी चौक के रिडेवलपमेंट योजना पर ठीक से अमल नहीं किया-कोर्ट (ETV BHARAT) चांदनी चौक के रिडेवलपमेंट योजना पर ठीक से अमल नहीं किया-कोर्ट : सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि चांदनी चौक के रखरखाव की निगरानी के लिए पीडब्ल्यूडी की उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला वापस ले लिया जाएगा. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को इस मामले में सुझावों के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने 18 फरवरी के आदेश पर गौर किया जिसमें चांदनी चौक इलाके के रखरखाव के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक कमेटी के गठन का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि चांदनी चौक के रिडेवलपमेंट योजना पर ठीक से अमल नहीं किया गया. हजरत भूरे शाह दरगाह के ध्वस्त संरचना के जीर्णोद्धार की याचिका पर फैसला सुरक्षित वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में निजामुद्दीन में लगभग 500 वर्ष पुरानी हजरत भूरे शाह दरगाह के आसपास ध्वस्त संरचना के जीर्णोद्धार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया. याचिका युसूफ बेग ने दायर किया था. याचिकाकर्ता ने 2023 में दो याचिकाएं दायर की थीं जिसमें हजरत भूरे शाह दरगाह को मस्जिद चक्कर, नीला गुंबद हजरत निजामुद्दीन के सामने स्थित अमीर खुसरो पार्क को वहां से नहीं हटाने की मांग की गई है.

हजरत भूरे शाह दरगाह को 2023 में नगर निगम ने जी20 समिट के पहले ध्वस्त कर दिया था. याचिका में इस दरगाह को अपने मूल स्थान में स्थापित करने और दस लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने खुद को हजरत भूरे शाह दरगाह का 26 वर्षों से केयरटेकर होने का दावा करता है. याचिका में कहा गया है कि ये मस्जिद का अस्तित्व पिछले पांच सौ सालों से है. दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता इस दरगाह का केयरटेकर नहीं है और उसे इस याचिका को दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है. दरगाह एक सार्वजनिक स्थान है और उसकी देखभाल और रखरखाव ट्रस्ट के जरिये होती है. दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना है कि प्रथम दृष्टया दरगाह अनाधिकृत निर्माण प्रतीत होती है. इसे बनाने के लिए कहीं से कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं ली गई थी. 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के मामले में सुनवाई टली : वहीं, दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है. एडिशनल चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि कोर्ट के कर्मचारी ने इस मामले के शिकायतकर्ता को गवाही के लिए समन तामील नहीं किया है. उसके बाद कोर्ट ने कोर्ट के कर्मचारी को भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 3 मई को योगेंद्र चंदोलिया समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में केस किया गया ट्रांसफर (ETV BHARAT) सांसद योगेंद्र चंदोलिया समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ 3 मई को आरोप तय :

इस मामले में आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस से 2020 में शिकायत की थी. राघव चड्ढा की शिकायत पर देशबंधु गुप्ता थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था. इस मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, बीजेपी नेता आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पैनडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया था. पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था. जब योगेंद्र चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई. राऊज एवेन्यू कोर्ट एम-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया. ये भी पढ़ें : UN की पूर्व सहायक महासचिव के खिलाफ ट्वीट्स के मामले में साकेत गोखले को जवाब देने का अंतिम अवसर मिला भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया

