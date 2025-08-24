ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार ने स्थानीय निकायों को ₹1668.41 करोड़ की दूसरी किस्त की जारी

दिल्ली सरकार ने नगर निगम को दूसरी किस्त जारी की है. इससे पहले अप्रैल में पहली किस्त जारी की गई थी.

दिल्ली नगर निगम
दिल्ली नगर निगम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 6:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त के रूप में ₹1668.41 करोड़ की राशि जारी कर दी है. इससे पहले अप्रैल में पहली किस्त के तौर पर ₹835 करोड़ जारी किए गए थे. शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार शहरी विकास विभाग द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने बताया कि तीनों स्थानीय निकायों को तय हिस्से के अनुसार धन आवंटित किया गया है. इसमें दिल्ली नगर निगम (MCD) को ₹1641.13 करोड़, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) को ₹16.18 करोड़ और दिल्ली छावनी परिषद को ₹11.09 करोड़ प्रदान किए गए हैं.

निगमों को गति मिलने की उम्मीद: शाहदरा से पार्षद भरत गौतम ने कहा कि लगभग ढाई साल से निगम को पर्याप्त फंड नहीं मिल पा रहा था. उन्होंने बताया कि जीएसटी कलेक्शन का एक हिस्सा दिल्ली नगर निगम को मिलना चाहिए, लेकिन पूर्व सरकार के दौरान यह बाधित रहा. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करता हूं कि निगम की गति अब तेज होगी. पहले किस्त में ₹835 करोड़ और अब दूसरी किस्त में ₹1650 करोड़ से अधिक जारी किए गए हैं. इससे सड़कों, गलियों की मरम्मत और सफाई कर्मचारियों के वेतन समय पर देने में मदद मिलेगी.

शाहदरा से पार्षद भरत गौतम (ETV Bharat)

'विकास कार्यों में तेजी आएगी': गांधी नगर से पार्षद प्रिया कंबोज ने भी फंड जारी होने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि लंबे समय से फंड के अभाव में निगम के काम ठप पड़े थे, लेकिन नई सरकार ने स्थिति सुधारी है. उन्होंने कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद पार्षद रही हैं, इसलिए वह निगम और पार्षदों की मुश्किलों को अच्छी तरह समझती हैं. फंड की कमी से जनता के काम रुक जाते थे, अब यह समस्या दूर होगी. निगम को गति मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी.

दिल्ली के स्थानीय निकायों के पास सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं की बड़ी जिम्मेदारी होती है. वित्तीय सहायता समय पर मिलने से इन सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी. सरकार का दावा है कि यह राशि सीधे तौर पर नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए खर्च की जाएगी. राजनीतिक हलकों में भी यह माना जा रहा है कि समय पर फंड रिलीज होने से दिल्ली नगर निगम को नई ऊर्जा मिलेगी और जनता तक विकास कार्यों का सीधा लाभ पहुंचेगा.

स्थानीय लोग (ETV Bharat)

'जनता की जरूरतों से जुड़े कार्यों में फंड का उपयोग किया जाए': दिल्ली सरकार ने नगर निगम को ₹1668.41 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है. इस कदम पर राजधानी की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि इस फंड का उपयोग उन कार्यों में होना चाहिए जो सीधे जनता की जरूरतों से जुड़े हैं. ज्वाला नगर शाहदरा निवासी आदित्य शास्त्री ने कहा कि दिल्ली की कई गलियों और सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे परिवहन संचालन में दिक्कत आती है.

ऐसे में सड़कों का निर्माण और मरम्मत प्राथमिकता पर होना चाहिए. वहीं, प्रीत विहार निवासी बबीता खन्ना ने दिल्ली सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पिछले 11 सालों से फंड की कमी के कारण नगर निगम के कामकाज पर गहरा असर पड़ा. यहां तक कि प्रीत विहार जैसे पॉश इलाके में भी पार्क और हरियाली की स्थिति खराब हो गई.

