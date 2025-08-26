ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार ने स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट किया जारी, 10 साल में राजधानी को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने का लक्ष्य - DELHI GOVERNMENT STARTUP POLICY

दिल्ली सरकार ने स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट पेश किया, 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड प्रस्तावित

दिल्ली सरकार ने स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट किया जारी
दिल्ली सरकार ने स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट किया जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 10:33 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक ड्राफ्ट स्टार्ट-अप पॉलिसी पेश की है, जिसमें 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड प्रस्तावित करने और विभिन्न क्षेत्रों - विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी-सक्षम सेवाओं में नई पहलों को प्रोत्साहन देने का वादा किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में यानि 2035 तक राजधानी को ग्लोबल इनोवेशन हब में बदलना है. दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने ड्राफ्ट पॉलिसी से दस्तावेज को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया है और सभी हितधारकों उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और आम जनता से एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य स्टार्टअप नीति तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं.

पॉलिसी का उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना: दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस पॉलिसी का उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोज़गार के अवसर पैदा करना और दिल्ली को एक अग्रणी स्टार्टअप केंद्र के रूप में स्थापित करना है. साथ ही एक जीवंत, समावेशी और टिकाऊ उद्यमशील प्रणाली को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा, यह ड्राफ्ट पॉलिसी वित्तीय मदद तक पहुंच, इनक्यूबेशन और बुनियादी ढांचे के समर्थन, मार्गदर्शन और नियामक पालन को सरल बनाने से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने का प्रयास करती है.

ड्राफ्ट स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट 2025 की मुख्य बातें
ड्राफ्ट स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट 2025 की मुख्य बातें (ETV Bharat)

भाजपा सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को नए सिरे से दिया बढ़ावा: दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में, दिल्ली सरकार ने 2019 में एक स्टार्टअप नीति लागू की थी, लेकिन यह कोविड-19 के साथ ही शुरू नहीं हो पाई. वर्ष 2022 में एक और दिल्ली स्टार्टअप नीति शुरू की गई. हालांकि, इसे लागू नहीं किया जा सका और उद्योग विभाग ने एक नए मसौदे पर काम शुरू कर दिया. इस साल की शुरुआत में सत्ता परिवर्तन के बाद, भाजपा सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को नए सिरे से बढ़ावा दिया. अब आगामी 10 साल के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई उद्योग नीति का मसौदा जुलाई में प्रकाशित किया गया था, स्टार्टअप नीति का मसौदा अब पेश किया गया है, और लॉजिस्टिक्स और वेयर-हाउसिंग पर एक और मसौदा जल्द ही हितधारकों के समक्ष रखा जाएगा.

ड्राफ्ट स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट 2025 की मुख्य बातें
ड्राफ्ट स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट 2025 की मुख्य बातें (ETV Bharat)

5,000 स्टार्टअप को स्थापित करने में करेगी मदद: ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, दिल्ली स्टार्टअप नीति 2025, 2035 तक कम से कम 5,000 स्टार्टअप को स्थापित करने में सहायता और सुविधा प्रदान करेगी. इसका उद्देश्य नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन विचारों को बढ़ावा देना और नए व्यवसायों को विकसित करने हेतु बुनियादी ढांचे से युक्त विश्वस्तरीय इनक्यूबेटर स्थापित करना है.

महिला उद्यमियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने का है लक्ष्य: ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि पात्र स्टार्टअप्स को सह-कार्यशील स्थान पट्टे पर देने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेटेंट और कॉपीराइट के लिए आवेदन करने, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने और एक तय अवधि के लिए परिचालन लागत वहन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा. महिला उद्यमियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे.


स्टार्टअप नीति निगरानी के लिए बनेंगे तीन पैनल : सरकार ने तीन पैनल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है. स्टार्टअप नीति निगरानी समिति, स्टार्टअप टास्क फोर्स और नीति के कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक नोडल एजेंसी. उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स, नीति के विभिन्न पहलुओं के लिए अंतर-विभागीय समर्थन और अनुमति प्राप्त करने के लिए ज़िम्मेदार होगी और इसमें क्षेत्र विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र के सदस्य शामिल हो सकते हैं.

स्टार्टअप्स और हितधारकों के लिए पहला संपर्क बिंदु नोडल एजेंसी : टास्क फोर्स मान्यता प्राप्त उद्यमियों, स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स के आवेदनों का मूल्यांकन और अनुमोदन करेगी. नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी स्टार्टअप्स और हितधारकों के लिए पहला संपर्क बिंदु होगी. इसमें सभी शामिल होंगे.ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि एक परियोजना निगरानी इकाई होनी चाहिए.

जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर भर में कार्यक्रम का आयोजन: यह जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए, दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने हेतु शहर भर में कार्यक्रम और प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है. यह स्टार्टअप के लिए उत्सव आयोजित करने हेतु उद्योग संघों और कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी कर सकती है. नोडल एजेंसी सूचना या प्रोत्साहन चाहने वाले व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में एक पोर्टल विकसित करेगी. एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन और हेल्पडेस्क भी स्थापित किया जाएगा.

जारी किए गए ड्राफ्ट स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट 2025 की मुख्य बातें

जारी किए गए ड्राफ्ट स्टार्ट-अप पॉलिसी ड्राफ्ट 2025 की मुख्य बातें

