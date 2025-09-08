ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार के इस योजना से युवाओं मिलेगा स्वरोजगार और नौकरी का मौका, जानिए क्या है प्लान

दिल्ली सरकार जल्द ही युवाओं के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2025 at 11:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही युवाओं के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना में शामिल होने के बाद युवाओं को स्वरोजगार या फिर नौकरी का मौका मिलेगा. उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक हाई लेवल मीटिंग करने के बाद इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही 50 करोड़ रुपये का एक कौशल कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य बेरोज़गार युवाओं, कारीगरों और कठिन पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्रशिक्षित करना होगा.

उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) के माध्यम से शुरू की जाने वाली कुटीर उद्योगों के कौशल संवर्धन योजना जल्द ही शुरू होने वाली है.

दिल्ली सरकार का कौशल कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये का यह कौशल कार्यक्रम बेरोज़गार युवाओं, कारीगरों और कठिन पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है.इसका उद्देश्य भारत के प्राचीन शिल्प को जीवित रखते हुए रोज़गार सृजन करना है. 2025-26 में एनएसडीसी, एनआईईएसबीयूडी और गैर-सरकारी संगठनों जैसे भागीदारों की मदद से 13900 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह योजना 20 प्रतिशत स्वरोज़गार और 50 प्रतिशत वेतन वाली नौकरियों की गारंटी देती है.

सॉफ्ट स्किल्स पर दैनिक कक्षाएं

इन पाठ्यक्रमों में परिधान विपणन, लॉजिस्टिक्स कार्य, आईटी सहायता डेस्क, स्व-नियोजित सिलाई और खादी फैशन निर्माण जैसे कौशल शामिल हैं. प्रशिक्षुओं को एआई, डिजिटल उपकरण, मार्केटिंग और सॉफ्ट स्किल्स पर दैनिक कक्षाएं दी जाएगी. उन्हें पांच महीने तक 400 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे.साथ ही प्रशिक्षण के बाद ऋण दिलाने में भी मदद की जाएगी.

ग्रामोद्योग की कला

सिरसा ने भारत की हथकरघा विरासत को सम्मानित करने में इस योजना की भूमिका पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खादी और ग्रामोद्योग की कला को संरक्षित करने के लिए समर्पित है. साथ ही हमारे युवाओं को भविष्य के लिए उपकरण प्रदान कर रही है. शिल्प को एआई और डिजिटल प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की है. इससे बोर्ड को रोज़गार सृजन और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देने वाला एक ऐसा मॉडल बनाने में मदद मिलेगी जो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हो.

इस योजना के तहत कम से कम 50 प्रतिशत स्थान एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस समूहों और महिलाओं को दिए जाएंगे. इस योजना के तहत 2500 कारीगरों को टूलकिट और 500 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे दिल्ली के हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में भी मदद मिलेगी.

इस योजना में एक प्रमुख उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) शामिल होगा जो 10 दिनों तक चलेगा और जिसमें व्यावसायिक बुनियादी बातों के साथ व्यावहारिक कौशल विकास को शामिल किया जाएगा ताकि छोटे शिल्पों को फलते-फूलते रोज़गार में बदला जा सके. यह सब एमएसएमई मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर आधारित होगा. यह योजना 2026-27 में और अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के साथ बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें :

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI GOVT NEW SKILLING PROGRAMMEMINISTER MANJINDER SINGH SIRSAदिल्ली सरकार का कौशल कार्यक्रमSKILLING PROGRAMME TO UPLIFT YOUTHDELHI GOVT SKILLING PROGRAMME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.