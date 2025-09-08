ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार के इस योजना से युवाओं मिलेगा स्वरोजगार और नौकरी का मौका, जानिए क्या है प्लान

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही युवाओं के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना में शामिल होने के बाद युवाओं को स्वरोजगार या फिर नौकरी का मौका मिलेगा. उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक हाई लेवल मीटिंग करने के बाद इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही 50 करोड़ रुपये का एक कौशल कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य बेरोज़गार युवाओं, कारीगरों और कठिन पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्रशिक्षित करना होगा.

उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) के माध्यम से शुरू की जाने वाली कुटीर उद्योगों के कौशल संवर्धन योजना जल्द ही शुरू होने वाली है.

दिल्ली सरकार का कौशल कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये का यह कौशल कार्यक्रम बेरोज़गार युवाओं, कारीगरों और कठिन पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है.इसका उद्देश्य भारत के प्राचीन शिल्प को जीवित रखते हुए रोज़गार सृजन करना है. 2025-26 में एनएसडीसी, एनआईईएसबीयूडी और गैर-सरकारी संगठनों जैसे भागीदारों की मदद से 13900 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह योजना 20 प्रतिशत स्वरोज़गार और 50 प्रतिशत वेतन वाली नौकरियों की गारंटी देती है.

सॉफ्ट स्किल्स पर दैनिक कक्षाएं

इन पाठ्यक्रमों में परिधान विपणन, लॉजिस्टिक्स कार्य, आईटी सहायता डेस्क, स्व-नियोजित सिलाई और खादी फैशन निर्माण जैसे कौशल शामिल हैं. प्रशिक्षुओं को एआई, डिजिटल उपकरण, मार्केटिंग और सॉफ्ट स्किल्स पर दैनिक कक्षाएं दी जाएगी. उन्हें पांच महीने तक 400 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे.साथ ही प्रशिक्षण के बाद ऋण दिलाने में भी मदद की जाएगी.