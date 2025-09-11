ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में बीयर पीने की कानूनी उम्र कम करने के मिले सुझाव

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीयर पीने की कानूनी उम्र घटाई जा सकती है. दिल्ली सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की जा रही नई आबकारी नीति के तहत ऐसे सुझाव मिले हैं. हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अभी दिल्ली में शराब और बीयर पीने का कानूनी उम्र 25 साल निर्धारित है.

दिल्ली सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की जा रही नई आबकारी नीति के तहत बीयर पीने की कानूनी न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने के सुझाव मिले हैं. बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति वर्तमान में हितधारकों के विभिन्न समूहों से इस संबंध में फीडबैक ले रही है. अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है.

सरकार का लक्ष्य आबकारी राजस्व बढ़ाना

नई नीति तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर शराब निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ बैठकों में चर्चा की जा रही है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य आबकारी राजस्व बढ़ाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को कोई असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने पर भी विचार किया जा रहा है. दिल्ली में शराब खरीदने के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, जो अन्य शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा है.

