त्योहारों पर मिलावटखोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान, डॉक्टर बोले- सख्त कार्रवाई हो
आईएमए के पूर्व महासचिव डॉ डीआर राय ने कहा-सिर्फ त्योहारों पर अभियान चलाने से नहीं बंद होगी मिलावटखोरी
Published : October 2, 2025 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन चल रहा है. ऐसे में दिल्ली में मिलावट खोरी की शिकायतें मिलनी शुरू हो गई है. इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के फूड एंड सेफ्टी विभाग ने बुधवार को मोरी गेट स्थित खोया में वाहनों से खोया के 11 सैंपल उठाए. उनमें से 9 सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा था कि इन सैंपलों की रिपोर्ट 14 दिन के अंदर आ जाएगी. सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इन मिठाइयों में मिलावट थी या नहीं.
दरअसल, दिल्ली में त्योहार के समय पर और सामान्य दिनों में भी मिठाइयों और दवाइयों में मिलावटखोरी और नकली दवाई व मिठाई बेचने के मामले सामने आते रहते हैं. इसको लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एवं सीनियर डॉक्टर डीआर राय ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में कहा कि आजकल लोग जल्दी बड़े आदमी बनना चाहते हैं. इसके चलते वे किसी भी हथकंडे को अपना रहे हैं. उन्हें इसके लिए किसी की जान लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए.
डॉक्टर डीआर राय ने कहा कि आप देख सकते हैं कि आजकल बाजार में 300 रूपये किलो तक पनीर बिक रहा है. अगर सामान्य जानकारी के अनुसार मानें तो एक किलो शुद्ध पनीर बनाने के लिए सात से आठ किलों फुल फैट वाले दूध की जरूरत पड़ती है. आज के समय में सात से आठ किलो फुल फैट वाला दूध 600 से 700 रुपये का आता है. अब आप समझ सकते हैं कि शुद्ध फुल फैट वाले दूध से एक किलो पनीर जन 600-700 रूपये में बनता. ऐसे में 300 रूपये में एक किलो मिलने वाला पनीर कैसे असली होगा. इसी तरह और भी मिठाइयों का यही हाल है.
डॉक्टर डीआर राय ने आगे कहा कि त्योहारों पर अचानक कई टन माल अचानक बाजार में आ जाता है. अगर दूध से मावा या खोया तैयार किया जाए तो इतनी बड़ी मात्रा में इतनी जल्दी नहीं बन सकता. लेकिन, ये सब मिलावटखोरों की वजह से त्यौहार पर बाजार में मिठाई की भरमार हो जाती है. बिना मिठाई के लोग त्योहार मनाना पसंद नहीं करते. इसका ये लोग फायदा उठाते हैं. सरकार को इस तरह की दुकानों को सख्ती के साथ बंद कराना होगा.
डॉक्टर डीआर राय ने ये भी कहा कि सरका को इस दिशा में लगातार कार्रवाई करनी होगी. क्योंकि सिर्फ त्योहार के समय पर सैंपल लेने और कार्रवाई करने से इस गोरखधंधे पर लगाम नहीं लग सकती. उन्होंने कहा मिठाई की दुकान खोलने से पहले लोगों को परमिशन या लाइसेंस लेने की सरकार को सख्ती से व्यवस्था बनानी चाहिए. साथ ही दुकान खोलने से पहले पांच लाख रूपये की सिक्योरिटी मनी लेनी चाहिए और ये शर्त होनी चाहिए कि अगर दुकानदार ने मिलावट की तो उसका पैसा जब्त कर लिया जाएगा. इसके साथ ही उस पर कार्रवाई करके जेल भी भेजा जाएगा.
मिलावटी मिठाई से स्वास्थ्य को होता है कई बार गंभीर नुकसान
डॉक्टर डीआर राय ने बताया कि मिलावटी मिठाई से कई बार स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान भी पहुंचता है. मिलावटी मिठाई से शुरुआत में पेट में तेज दर्द और उल्टी दस्त की समस्या होती है. कई बार मिठाई में ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल होने से यह स्थिति गंभीर भी हो जाती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है. कई बार ऐसा भी होता है कि मिलावटी मिठाई या पनीर खाने से पेट दर्द और उल्टी दस्त की समस्या एक बार ठीक हो जाती है. लेकिन, उससे शरीर को हुआ नुकसान उसका असर आगे भी स्लो पॉयजन की तरह शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है, जिससे आगे बड़ी बीमारी का खतरा भी बना रहता है.
