ETV Bharat / state

दीपावली से पहले दिल्ली के कारोबारियों को रेखा सरकार का तोहफा, 694 करोड़ का रिफंड जारी

नई दिल्ली: दीपावली से पहले रेखा सरकार ने दिल्ली के कारोबारियों को जीएसटी रिफंड जारी कर दिया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी है, उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी का लाभ राजधानी दिल्ली के कारोबारयों को तो मिल ही रहा है, अब दिल्ली सरकार की ओर से कारोबारियों की दीपावली को और जगमग हो जाएगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार रिफंड प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है. इस मद में सरकार ने अभी तक कारोबारियों की 694 करोड़ रुपये की राशि उन तक पहुंचा दी है, जो एक रिकॉर्ड है. सरकार का मानना है कि छोटे-बड़े हर व्यापारी का जीएसटी रिफंड उसे तय समय सीमा में देने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है.

एक माह में रिकॉर्ड रिफंड का भी इतिहास बना

व्यापार व कर विभाग ने इस वित्त वर्ष 2025-26 में (अप्रैल से अब तक) कुल 7375 रिफंड आवेदनों का निपटारा कर दिया है और कुल 694 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि व्यापारियों के खातों में जारी कर दी गई है, जो उनका हक था. सरकार ने एक रिकॉर्ड और भी बनाया है कि उसने सितंबर माह में 227 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया, जो दिल्ली के रिफंड इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया. मुख्यमंत्री ने व्यापार एवं कर विभाग के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समय पर रिफंड जारी किया जाना व्यावसायिक संस्थाओं में विश्वास पैदा करता है. साथ ही व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तेजी व सुगमता से कार्य करने की प्रेरणा देता है.