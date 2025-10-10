ETV Bharat / state

दीपावली से पहले दिल्ली के कारोबारियों को रेखा सरकार का तोहफा, 694 करोड़ का रिफंड जारी

दिल्ली सरकार की ओर से व्यापरियों के लिए दीपावली का आनंद दोगुना कर दिया है.

कारोबारियों को रेखा सरकार का तोहफा
कारोबारियों को रेखा सरकार का तोहफा (ETV Bharat)
Published : October 10, 2025 at 7:06 PM IST

नई दिल्ली: दीपावली से पहले रेखा सरकार ने दिल्ली के कारोबारियों को जीएसटी रिफंड जारी कर दिया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी है, उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी का लाभ राजधानी दिल्ली के कारोबारयों को तो मिल ही रहा है, अब दिल्ली सरकार की ओर से कारोबारियों की दीपावली को और जगमग हो जाएगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार रिफंड प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है. इस मद में सरकार ने अभी तक कारोबारियों की 694 करोड़ रुपये की राशि उन तक पहुंचा दी है, जो एक रिकॉर्ड है. सरकार का मानना है कि छोटे-बड़े हर व्यापारी का जीएसटी रिफंड उसे तय समय सीमा में देने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है.

एक माह में रिकॉर्ड रिफंड का भी इतिहास बना

व्यापार व कर विभाग ने इस वित्त वर्ष 2025-26 में (अप्रैल से अब तक) कुल 7375 रिफंड आवेदनों का निपटारा कर दिया है और कुल 694 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि व्यापारियों के खातों में जारी कर दी गई है, जो उनका हक था. सरकार ने एक रिकॉर्ड और भी बनाया है कि उसने सितंबर माह में 227 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया, जो दिल्ली के रिफंड इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया. मुख्यमंत्री ने व्यापार एवं कर विभाग के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समय पर रिफंड जारी किया जाना व्यावसायिक संस्थाओं में विश्वास पैदा करता है. साथ ही व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तेजी व सुगमता से कार्य करने की प्रेरणा देता है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

रिफंड के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग

दिल्ली सरकार व्यापार में सुगमता (इज ऑफ डुईंग बिजनेस) वाली नीति के तहत बड़े बाजारों के पुनर्विकास की योजनाएं तैयार की जा रही है तो कारोबारी वर्ग की समस्याओं को सुलझाने और उनके कारोबार को बाधा-रहित चलाने के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है. रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया. यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित जांच प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे रिफंड आवेदन शीघ्रता से निपटाए जा रहे हैं.

व्यापार को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि छोटे-बड़े हर वर्ग के कारोबारी को जीएसटी रिफंड देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी बकाया, निर्विवादित और वास्तविक रिफंड आवेदनों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए. सरकार का यह भी मानना है कि प्राथमिकता और समयबद्ध रिफंड से कारोबारियों को पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, उनमें मुकदमेबाजी से उपजा तनाव कम होगा, जिससे दिल्ली की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी.

