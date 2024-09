ETV Bharat / state

परेशान ना हो, दिल्ली में अभी लागू रहेगी पुरानी EV पॉलिसी, सब्सिडी भी मिलेगी, जानें सब - Old EV policy to be extended delhi

नई दिल्ली: दिल्ली में लागू इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी को कई बार बढ़ाया जा चुका है. यहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी भी नहीं मिली है. अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद आतिशी ने अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रुके हुए कामों को गति देने की बात कह रहे हैं. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि ईवी पॉलिसी 2.0 को तैयार करने में अभी करीब डेढ़ माह का वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले पुरानी ईवी पॉलिसी को बढ़ाने का प्रस्ताव बहुत जल्द कैबिनेट के सामने लाया जाएगा. इस पर काम चल रहा है. साथ ही ऐसे लोग, जिनको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिली है, उन्हें भी सब्सिडी दी जाएगी. दरअसल, 7 अगस्त, 2020 को दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की गई थी. सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें. जानकारी के मुताबिक, 31 अगस्त, 2024 तक कुल 3,16,334 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं. दिल्ली सरकार खुद करीब 2 हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रही है. दिल्ली में बिके इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या (ETV Bharat)