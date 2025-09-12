प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट, सर्दियों में RWA और कर्मचारियों को बांटेगी हीटर
दिल्ली सरकार ने 9 सितंबर को सर्दियों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए विंटर एक्शन प्लान को लेकर बैठक की थी.
Published : September 12, 2025 at 8:49 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी सरकार की तर्ज पर दिल्ली में गठित नई बीजेपी सरकार भी इस वर्ष सर्दियों में तमाम कॉलोनियों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को हीटर बांटेगी. दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण को काबू करने के लिए 3,000 से अधिक आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और मजदूरों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएगी, जो कि अब तक ठंड से बचने के लिए लकड़ी, पत्ते या कचरा जलाने को मजबूर थे.
शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में एक वर्चुअल बैठक में डिविजनल कमिश्नर, डीएसआईआईडीसी, पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारियों ने मिलकर हीटर बांटने की पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दिया कि सभी आरडब्ल्यूए का नया आकलन किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके.
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा, ''दिल्ली के इतिहास में यह अहम कदम है. पिछली सरकारों की तरह केवल आदेश जारी करने के बजाय, हम असली समाधान दे रहे हैं. जब हीटर सीधे लोगों को मिलेंगे, तो अलाव जलाने के मामले कम होंगे और इससे प्रदूषण भी कम होगा. इस पहल के जरिए लोगों में एक व्यावहारिक बदलाव लाना चाहते हैं जिसके बाद वे खुले में आग जलाने से बचें. उन्होंने कहा कि इसके लिए डीएसआईआईडीसी करीब 4.2 करोड़ की राशि अपने सीएसआर फंड से खर्च कर हीटर की व्यवस्था करेंगे. जमीन पर अमल की ज़िम्मेदारी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की होगी और पर्यावरण विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगा.
प्रदूषण नियंत्रण लेकर बनी रणनीति: पर्यावरण मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने प्राथमिकता तय की है पहले आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और असंगठित इलाकों के मजदूरों को हीटर दिए जाएंगे, ताकि किसी को भी ठंड से बचने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली आग जलाने की जरूरत न पड़े. यह कदम दिल्ली की समग्र प्रदूषण नियंत्रण रणनीति का हिस्सा है. इसमें खुले में आग पर सख़्त निगरानी, रोजाना निरीक्षण, जागरूकता अभियान और कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है.
कचरा प्रबंधन को लेकर बड़े बदलाव: दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं. गाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल पर रोजाना 10,000 टन से ज़्यादा वेस्ट की प्रोसेसिंग हो रही है. वैज्ञानिक तरीके से बायोमाइनिंग, सीसीटीवी कैमरे, गैस डिटेक्टर और नियमित फायर ड्रिल की व्यवस्था ने इस साल लैंडफिल साइट्स किसी बड़े आगजनी को होने से रोका है. लक्ष्य है 100 फीसद कचरे की प्रोसेसिंग और साफ़-सुथरा माहौल बनाना.
बता दें कि 9 सितंबर को दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए विंटर एक्शन प्लान को लेकर बैठक की थी. जिसमें 30 स्टेकहोल्डर एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की, इसमें 17 प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे सड़कों और खुले क्षेत्रों में डस्ट कंट्रोल, मिस्ट स्प्रेयिंग सिस्टम और पानी छिड़काव यंत्रों की खरीद और तैनाती. इसके साथ ही शहर भर में ऊंची इमारतों पर 174 एंटी-स्मॉग गन लगाने पर सहमति बनी थी. अभी तक दिल्ली में 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़क किनारों पर लगे खंबों पर कुल 219 मिस्ट छिड़काव प्रणाली स्थापित की गई है, जबकि अगस्त 2025 तक 5.95 लाख प्रदूषण संबंधी चालान (बिना PUCC के) जारी किए गए, यह पांच सालों में सबसे अधिक है.
ये भी पढ़ें: