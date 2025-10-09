ETV Bharat / state

दिल्ली में विकास के लिए रेखा सरकार का नया सिस्टम, 'एक क्षेत्र-एक मंत्री' मॉडल के तहत होगा काम

नई दिल्ली: दिल्ली की सातों संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का तालमेल बैठाने में अब रेखा सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करेगी. बीजेपी के सातों सांसद अपने फंड और विजन के मुताबिक काम कर सकें इसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार भी सहायता करेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के छह मंत्रियों ने सात लोकसभा क्षेत्रों में परियोजनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी ले ली है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव, राजस्व विभाग को मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना दे दी है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की देखरेख करेंगी, जबकि लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा दक्षिण दिल्ली सीटों पर परियोजनाओं का नेतृत्व करेंगे. दिल्ली के शिक्षा व गृह मंत्री आशीष सूद पश्चिमी दिल्ली सीट पर, स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री पंकज सिंह पूर्वी दिल्ली में, समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज उत्तर-पश्चिम दिल्ली में और कानून मंत्री कपिल मिश्रा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में विकास कार्यों की देखरेख करेंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली के विकास कार्यों में गति लाने और सभी सातों संसदीय क्षेत्रों में संतुलित तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल की है. उन्होंने कहा कि यह फैसला विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट बोर्ड के बीच समन्वय की कमी को दूर करने और परियोजना को समय पर, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए लिया गया है.

समन्वय के लिए 'एक क्षेत्र-एक मंत्री' मॉडल

रेखा सरकार ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक कैबिनेट मंत्री को प्रभारी नियुक्त किया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की निगरानी का जिम्मा संभाला है, जो ऐतिहासिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यह मॉडल सुनिश्चित करेगा कि हर संसदीय क्षेत्र में चल रहे केंद्र, राज्य और निगम के कार्यों में कोई विरोधाभास न हो, और परियोजनाएं कागजी जटिलताओं में न उलझें.

समय पर काम शुरू होने और जवाबदेही पर ज़ोर