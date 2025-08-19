ETV Bharat / state

दिल्ली के अस्पतालों में इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक, मदन मोहन मालवीय अस्पताल में शिकायत के बाद फैसला - DELHI HOSPITALS

मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन में मिला कन्टामिनेशन, सीपीए ने जांच के लिए खुद की अधिकृत लैब में भेजे सैंपल

डीएनएस इंजेक्शन का इस्तेमाल न करने के निर्देश (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2025 at 12:42 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 12:47 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों में 2024 में बने एक बैच के डीएनएस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर तत्काल अस्थाई रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है.

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की दवा वितरक एजेंसी सीपीए के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जारी बीते कुछ दिनों पहले डीएनएस इंजेक्शन की खराब गुणवत्ता की शिकायत दिल्ली सरकार के मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल की ओर से मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने संबंधित बैच के इंजेक्शन की जांच के लिए सीपीए इंपैनल्ड लैब में भेज दिया गया है.

आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब तक लैब से रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक संबंधित बैच के इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है. आदेश में दवा का आइटम कोड 3780025 और बैच नंबर एस5बीएक्स299 बताया गया है. इस इंजेक्शन की सप्लाई सीपीए को स्वरूप फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है. इंजेक्शन में कांटामिनेशन की शिकायत मिली है. यह दवा दिसंबर 2024 में बनी है और नवंबर 2026 तक उपयोग योग्य है.

दिल्ली सरकार के अस्पतालों को आदेश (SOURCE: ETV BHARAT)

CPA ने इस दवा के सैंपल को NABL-मान्यता प्राप्त लैब में जांच के लिए भेज दिया है. जांच रिपोर्ट आने तक सभी अस्पतालों, मेडिकल संस्थानों और डॉक्टरों को सतर्क रहने और इस दवा का उपयोग बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही इस दवा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. तब तक मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है.

जून में इन अस्पतालों की दवाओं की भी मिली थी शिकायत
बता दें कि दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से 27 जून को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) ने तीन अस्पतालों में सप्लाई की गई कुछ दवाओं पर गंभीर शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी थी. एजेंसी ने सभी अस्पतालों और उपयोगकर्ताओं को इन बैच की दवाओं के इस्तेमाल में सावधानी बरतने या फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए थे. उस समय आयरन/फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन 500mg/10ml जो कि बैच नं. बीआई240239ए, आयरन/फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन 500mg/10ml बैच नं. बीआई250115ए और रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन 500ml पैक बैच नं. एस2बीX424 की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे. जिसको विभाग ने जांच के लिए लैब में भेजा था. अब एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है.

DELHI HOSPITALS
