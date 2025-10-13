दिल्ली में इस बार भव्य छठ पूजा की तैयारी, सरकार ने बनाई समिति गठित, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये सुविधाएं
दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए समिति बनाई है, ये समिति छठ के लिए स्थान, सुरक्षा, परिवहन, सहूलियत सब बातों का ख्याल रखेगी.
नई दिल्ली: दिल्ली में इस बार यमुना नदी में छठ पूजा होगी. गत दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब छठ पूजा की तैयारियों के लिए सरकार ने एक समिति गठित कर दी है.
दिल्ली में ‘छठ पूजा 2025’ के लिए स्थानों के चयन एवं तैयारियों की समीक्षा के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को बनाया गया है. यह समिति दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान, सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, परिवहन और श्रद्धालुओं की सहूलियत से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी.
समिति में चार विधायक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं जिसमें अभय कुमार वर्मा, चंदन कुमार चौधरी, संदीप सेहरावत और दीपक चौधरी शामिल हैं. छठ पूजा के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष नामित करने पर कपिल मिश्रा ने कहा कि छठ पूजा ना केवल पूर्वांचल बल्कि दिल्ली की भी सांस्कृतिक पहचान है बल्कि यह हमारी सामूहिक आस्था और एकता का प्रतीक भी है लेकिन जानबूझकर पिछली सरकारों ने लाखों- करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया. लेकिन इस बार दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में पूजा करने का अवसर मिले. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, रोशनी और चिकित्सा सुविधाएं सर्वोत्तम स्तर पर हों.
उन्होंने कहा कि वे इस महापर्व में उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लें तथा स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है और हम सब मिलकर इस पर्व को सफल बनाएंगे. सावन माह में जिस तरह कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई थी, ये सौभाग्य रहा कि उसके सफल आयोजन की भी मुझे ज़िम्मेदारी मिली थी. उसी तरह छठ पूजा का ये पर्व भी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होगा. पिछली सरकारों ने छठी मैय्या के श्रद्धालुओं के साथ अन्याय किया था लेकिन अब इस पर्व की छटा पूरी तरह बदली दिखाई देगी.
एक हजार स्थानों पर छठ का आयोजन
दिल्ली में पूर्वांचलवासियों की बड़ी आबादी को देखते हुए सरकार का लक्ष्य छठ पर्व को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित ढंग से मनाएगी. पूरे शहर में इस बार लगभग एक हज़ार स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होगा. इनमें यमुना तटों के अलावा मुनक नहर, कृत्रिम तालाब भी शामिल होंगे. सरकार ने सभी स्थलों पर स्वच्छता, जल छिड़काव, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं.
यमुना में पल्ला से ओखला तक होंगे विशेष इंतजाम
इस बार यमुना में पल्ला से लेकर वजीराबाद तक के किनारों पर तो विशेष व्यवस्था की ही जाएगी, साथ ही आईटीओ, ओखला जैसे पुराने स्थलों पर भी व्यवस्थाएं और दुरुस्त की जाएंगी. अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि छठ पूजा के दौरान वहां सफाई व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा, व्रतधारियों व उनके अपनों को धूल आदि की परेशानी से बचाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाए, पुलिस व ट्रैफिक पुलिस को वहां सुरक्षा व यातायात व्यवस्था चौकस रखने के आदेश जारी किए गए हैं. आवश्यकता हुई तो पूजा स्थलों पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को छठ पर्व से पूर्व यमुना से जलकुंभी निकालने के भी आदेश जारी किए गए हैं.
अन्य घाटों का भी ध्यान रखेगी सरकार
दिल्ली में यमुना नदी के किनारों के अलावा मुनक नहर, मुंगेशपुर ड्रेन के अलावा कृत्रिम तालाबों में भी छठ पूजा आयोजित की जाती है. अगर किसी संस्थान को एनओसी चाहिए तो उसे भी बिना किसी परेशानी से उसे दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अगर यमुना में अतिरिक्त पानी की जरूरत होती तो हरियाणा सरकार से निवेदन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पूर्वांचलवासियों की आस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है और इसे पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है.
