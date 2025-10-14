दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वन क्षेत्र का दायरा, दक्षिणी रिज का 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित

दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वन क्षेत्र का दायरा, दक्षिणी रिज का 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित
दिल्ली सरकार वन क्षेत्रों की खाली जमीनों पर देसी पेड़ लगाएगी, ताकि जमीन तो उपजाऊ रहे, साथ ही पर्यावरण भी मजबूत हो.
नई दिल्ली: दिल्ली को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण को प्रभावी रूप से मजबूत करने के लिए रेखा सरकार वन क्षेत्र के दायरे का बढ़ाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार सरकार ने दक्षिणी रिज क्षेत्र के करीब 41 स्क्वेयर किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है.
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, हरित और संतुलित वातावरण वाली आधुनिक राजधानी बनाने की कड़ी में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि यह निर्णय राजधानी के प्रदूषण को कंट्रोल करने में प्रभावी भूमिका अदा करेगा. सरकार ने इस मामले में पूर्व सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं.
पर्यावरण मंत्री के अनुसार राजधानी के रिज क्षेत्र को करीब 20 साल से लावारिस मान लिया गया था. पूर्व सरकारों ने इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए न कोई पहल की और न ही कोई कदम उठाया. इसका परिणाम यह हुआ कि कई रिज क्षेत्र में अतिक्रमण भी हो गया और वहां की हरियाली भी प्रभावित होने लगी. भारतीय वन अधिनियम-1927 के अधीन दक्षिणी रिज के करीब 41 स्क्वेयर किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है. सरकार का यह निर्णय दिल्ली की हरियाली को प्रभावी रूप से सुरक्षित रखेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दक्षिणी रिज क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का यह प्रथम चरण है. दिल्ली के अन्य रिज क्षेत्र को भी शीघ्र ही आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जारी है.
लगाए जाएंगे फलदार पेड़
आरक्षित वन क्षेत्र में जहां भी खाली भूमि होगी, वहां वन क्षेत्र को सघन करने के लिए देसी व फलदार पेड़ लगाए जाएंगे. इनमें नीम पीपल, शीशम, आम, इमली, जामुन आदि के पेड़ शामिल हैं. इसका सकारात्मक परिणाम यह होगा कि इस क्षेत्र की भूमि ऊपजाऊ रहे, जैव विविधता को मजबूती मिले, साथ ही वहां पर्यावरण संतुलन भी बना रहे. दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, हरित और संतुलित वातावरण वाली आधुनिक राजधानी बनाया जाए. इसी दिशा में सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल दिल्ली की हरियाली को संरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण भी सुनिश्चित करेगा.
