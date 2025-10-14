ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वन क्षेत्र का दायरा, दक्षिणी रिज का 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित

दिल्ली सरकार वन क्षेत्रों की खाली जमीनों पर देसी पेड़ लगाएगी, ताकि जमीन तो उपजाऊ रहे, साथ ही पर्यावरण भी मजबूत हो.

दिल्ली कैबिनेट
दिल्ली कैबिनेट (SOURCE: X @CMODELHI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 14, 2025 at 12:42 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण को प्रभावी रूप से मजबूत करने के लिए रेखा सरकार वन क्षेत्र के दायरे का बढ़ाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार सरकार ने दक्षिणी रिज क्षेत्र के करीब 41 स्क्वेयर किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है.

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, हरित और संतुलित वातावरण वाली आधुनिक राजधानी बनाने की कड़ी में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि यह निर्णय राजधानी के प्रदूषण को कंट्रोल करने में प्रभावी भूमिका अदा करेगा. सरकार ने इस मामले में पूर्व सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं.

पर्यावरण मंत्री के अनुसार राजधानी के रिज क्षेत्र को करीब 20 साल से लावारिस मान लिया गया था. पूर्व सरकारों ने इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए न कोई पहल की और न ही कोई कदम उठाया. इसका परिणाम यह हुआ कि कई रिज क्षेत्र में अतिक्रमण भी हो गया और वहां की हरियाली भी प्रभावित होने लगी. भारतीय वन अधिनियम-1927 के अधीन दक्षिणी रिज के करीब 41 स्क्वेयर किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है. सरकार का यह निर्णय दिल्ली की हरियाली को प्रभावी रूप से सुरक्षित रखेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दक्षिणी रिज क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का यह प्रथम चरण है. दिल्ली के अन्य रिज क्षेत्र को भी शीघ्र ही आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जारी है.

लगाए जाएंगे फलदार पेड़
आरक्षित वन क्षेत्र में जहां भी खाली भूमि होगी, वहां वन क्षेत्र को सघन करने के लिए देसी व फलदार पेड़ लगाए जाएंगे. इनमें नीम पीपल, शीशम, आम, इमली, जामुन आदि के पेड़ शामिल हैं. इसका सकारात्मक परिणाम यह होगा कि इस क्षेत्र की भूमि ऊपजाऊ रहे, जैव विविधता को मजबूती मिले, साथ ही वहां पर्यावरण संतुलन भी बना रहे. दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, हरित और संतुलित वातावरण वाली आधुनिक राजधानी बनाया जाए. इसी दिशा में सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल दिल्ली की हरियाली को संरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण भी सुनिश्चित करेगा.

दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वन क्षेत्र का दायरा
दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वन क्षेत्र का दायरा (ETV BHARAT)
बता दें कि मुख्यमंत्री के अनुसार बीते वर्षों में रिज क्षेत्रों की उपेक्षा और अतिक्रमण के कारण हरियाली को जो क्षति हुई है, उसे गंभीरता से पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत है. दिल्ली सरकार यह मानती है कि पर्यावरण संरक्षण कोई वैकल्पिक नीति नहीं, बल्कि जीवन रक्षा की अनिवार्य जिम्मेदारी है. दक्षिणी रिज के 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करना इसी नीति का हिस्सा है. इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि भूजल स्तर और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती मिलेगी.ट्री प्लांटेशन के लिए पैनल का गठनट्री प्लांटेशन के लिए तकनीकी दक्षता, एडवांस मशीनरी और प्रमाणित अनुभव रखने वाली एजेंसियों को ही किया जाए पैनल में चयन, ताकि प्रत्यारोपित पेड़ों की जीवित रहने की दर में सुधार हो सके. दिल्ली सरकार की पेड़ों की प्रत्यारोपण प्रक्रिया को और मज़बूत करने की दिशा में बड़ी पहल ताकि प्रत्यारोपण के बाद पेड़ों के जीवित रहने की संभावना बढ़ाई जा सके. यह निर्णय पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया. वन विभाग ने योग्य एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी किया है.

