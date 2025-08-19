नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को दो महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दे दी. जिनका उद्देश्य नागरिक सेवा वितरण को बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारिश्रमिक असमानता को दूर करना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में, सरकार ने एक नया मोबाइल एप्लिकेशन, "दिल्ली मित्र" शुरू करने और नर्सिंग इंटर्न के वजीफे को 27 साल के अंतराल के बाद महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया.

जन शिकायत निवारण के लिए "दिल्ली मित्र" ऐप सरकार का "दिल्ली मित्र" नामक ऐप लॉन्च करने का कदम एक बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव है. इस ऐप का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतें और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचाना है. "दिल्ली मित्र" ऐप नागरिकों को उनके पड़ोस में सड़क की खराब स्थिति, पानी की कमी, बिजली की समस्याओं और अन्य स्थानीय मुद्दों जैसे मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक सीधा मंच प्रदान करेगा. यह ऐप अधिकारियों को वास्तविक समय में शिकायतों को ट्रैक करने और उनके निवारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा. इस कदम को सरकार के "जनता के साथ सीधा संवाद" मॉडल के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है.

दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद के मुताबिक "यह ऐप दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां नागरिक सरकार के शासन में सक्रिय भागीदार होते हैं. यह नागरिक प्रतिक्रिया को और अधिक कुशल और जवाबदेह बनाएगा.

"नर्सिंग इंटर्न के वजीफे में ऐतिहासिक वृद्धि

दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय नर्सिंग इंटर्न के मासिक वजीफे में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी थी. 1998 के बाद पहली बार, कैबिनेट ने नर्सिंग इंटर्न के वजीफे को 500 रुपये से बढ़ाकर 13,150 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी. इस वृद्धि से दिल्ली सरकार के तीन नर्सिंग कॉलेजों (गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोक नायक अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से संबद्ध) के लगभग 180 नर्सिंग इंटर्न को लाभ होगा. सरकार ने इस बढ़ोतरी को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसका उद्देश्य नर्सिंग इंटर्न को एमबीबीएस इंटर्न के बराबर लाना है, जिन्हें वर्तमान में लगभग 15,000 रुपये प्रति माह वजीफा मिलता है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज सिंह ने इस फैसले को नर्सिंग समुदाय के प्रति लंबे समय से चली आ रही असमानता को सुधारने का एक प्रयास बताया. यह कदम नर्सों के बीच मनोबल बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रतिभाओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है. चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने भी इस कदम की सराहना की है, उनका मानना है कि यह नर्सिंग के पेशे को अधिक आकर्षक बनाएगा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक- जनता की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब दिल्ली में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा. इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट-एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होंगे. इस प्रणाली को सशक्त करने के लिए आज कैबिनेट बैठक में ‘दिल्ली मित्र’ एप लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है. अब दिल्ली वासी केवल मोबाइल नंबर और ओटीपी से रजिस्ट्रेशन कर अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुँचा सकेंगे. शिकायत की हर स्टेज का अपडेट उन्हें मैसेज के माध्यम से मिलेगा. इतना ही नहीं, व्हाट्सऐप के ज़रिए भी शिकायत दर्ज कराना संभव होगा. हर विभाग में नोडल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे ताकि प्रक्रिया और तेज़ व जिम्मेदार बने. साथ ही, अलग-अलग विभागों के जन शिकायत समाधान अधिकारी हर बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनसुनवाई करेंगे. ‘दिल्ली मित्र’ न केवल शिकायत का प्लेटफ़ॉर्म है, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का डिजिटल सेतु है-रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली

आज के कैबिनेट फैसले दिल्ली सरकार की नागरिक सेवाओं को आधुनिक बनाने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त बनाने की दोहरी रणनीति को दर्शाते हैं. ये निर्णय दिल्ली की शासन प्रणाली में अधिक जवाबदेही और समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.

