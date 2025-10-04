ETV Bharat / state

अब सिर्फ हकदारों को ही मिलेगी आर्थिक सहायता, दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन को दी मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली की बदली हुई सरकार में अब विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को साल में एक बार सत्यापन करना होगा. इसका मकसद है कि अब उन जरूरतमंदों को ही आर्थिक सहायता मिलेगी, जो वाकई उसके हकदार हैं. सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता पाने वाले लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य दिल्ली में लगभग छह लाख लाभार्थियों को दी जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं की आर्थिक सहायता में पारदर्शिता और दक्षता को और मजबूत करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी सहायता वास्तविक और पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे.

लाभार्थी की पूरी जानकारी होगी इकट्ठा: मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है. सरकार इन योजनाओं में प्रभावी पारदर्शिता चाहती है, इसके लिए लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है. इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV) के साथ साझेदारी की है. यह संस्था भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस सत्यापन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा उनका लाइफ सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा. साथ ही लाभार्थियों के जीवंत फोटोग्राफ, आधार डिटेल, मोबाइल नंबर और पता भी इकट्ठा किया जाएगा. इन सभी दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और विभाग के डेटाबेस को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट किया जाएगा. जिन लाभार्थियों के लिए सीएससी केंद्रों तक पहुंचना संभव नहीं होगा, उनके लिए घर-घर सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों की शिकायतों के जल्द निवारण के लिए एक कॉल सेंटर और हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी. सत्यापन पूरा होने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान पत्र (सॉफ्ट कॉपी) जारी किया जाएगा.