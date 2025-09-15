ETV Bharat / state

दिल्ली में दुर्गा पूजा समितियों को 72 घंटे में मिलेंगे सभी अप्रूवल और एनओसी, अब तक 134 में से 97 आवेदन पास

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने इस बार की दुर्गा पूजा को भव्य और सुचारु बनाने के लिए ऐतिहासिक सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जो दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने आज उच्च स्तरीय बैठक कर दिल्ली भर में तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में माननीय विधायक शिखा राय, नीरज बसोया, रविंदर सिंह नेगी और चंदन कुमार चौधरी मौजूद रहे. इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल, सभी जिलाधिकारियों और एमसीडी, डीडीए, बीएसईएस, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, दिल्ली पुलिस और फायर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

पूजा समितियों को 72 घंटे के अंदर मिलेंगे सभी अप्रूवल: सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए मंत्री ने कहा कि अब एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकने का समय खत्म हो गया है. हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, जिससे पूजा समितियों को 72 घंटे के भीतर सभी अप्रूवल और एनओसी मिल जाएंगे. यह हमारी जिम्मेदारी है कि भक्तों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि अभी तक 134 आवेदन आए हैं, जिनमें से 97 मंजूर हो चुके हैं और बाकी भी जल्द पास कर दिए जाएंगे. सिरसा ने कहा कि सरकार सिर्फ अनुमति देने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि सहयोगी की भूमिका निभा रही है.

उन्होंने कहा कि हम खुद हर स्तर पर तैयारी देख रहे हैं. हमारा उद्देश्य है कि सफाई, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा सभी पूरी तरह सुनिश्चित हों. विसर्जन के लिए मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ गाइडलाइन देने तक सीमित नहीं हैं बल्कि खुद लोगों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं. पूरे दिल्ली में 80 से ज्यादा कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि विसर्जन पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो सके. हमें त्योहार मनाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को भी सुरक्षित रखना है. पूजा पंडालों में नशा मुक्ति वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ और ‘पानी बचाओ’ जैसे अभियानों को नुक्कड़ नाटक, फिल्म और स्टॉल्स के जरिए बढ़ावा देने को कहा गया.