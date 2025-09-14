दिल्ली को मिलने जा रहा आधुनिक एसओएल कैंपस, 22 सितंबर को होगा उद्घाटन, मनोज तिवारी ने किया निरीक्षण
दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नए भवन का शुभारंभ 22 सितम्बर 2025 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन.
Published : September 14, 2025 at 2:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) अब एक नए आधुनिक स्वरूप में छात्रों के सामने आने वाला है. पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर,दिलशाद गार्डन क्षेत्र में इसका अत्याधुनिक कैंपस तैयार है जिसका उद्घाटन 22 सितम्बर 2025 को होगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस भवन का शुभारंभ करेंगे.
सांसद मनोज तिवारी ने कैंपस का किया निरीक्षण : उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कैंपस का निरीक्षण करते हुए जानकारी दी कि लगभग नौ मंजिला इस भवन को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है. उन्होंने बताया कि इस परिसर से चार लाख से अधिक विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा और पूर्वी दिल्ली के छात्रों को अब नॉर्थ कैंपस जाने की जरूरत नहीं होगी. तिवारी ने कहा कि यह संस्थान शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा.
नियमित डिग्री प्राप्त ना करने वालों के लिए एसओएल सुनहरा मौका : एसओएल जॉइंट डायरेक्टर डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि केवल पूर्वी दिल्ली से ही 30 से 40 प्रतिशत छात्र-छात्राएं एसओएल में नामांकन लेते हैं. अब परीक्षा, स्टडी मटेरियल और अन्य शैक्षणिक सेवाएं इसी नए परिसर से उपलब्ध होंगी. इससे विद्यार्थियों का समय बचेगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधाएं और भी सुगमता से मिल सकेंगी. उन्होंने याद दिलाया कि 1962 से स्थापित एसओएल हमेशा उन छात्रों के लिए शिक्षा का दूसरा अवसर बनकर खड़ा रहा है जो किसी कारणवश नियमित डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते.
22 सितंबर को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नए भवन का शुभारंभ : सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि 22 सितंबर को होनेवाले आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आया हूं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि उद्घाटन समारोह में किसी प्रकार की कमी न रह जाए. इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह, डीडीए वाइस चेयरमैन श्रवण कुमार और एसओएल की निदेशक डॉ. पायल माथुर समेत कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहेंगी.