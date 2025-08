ETV Bharat / state

दिल्ली में बन रही आधुनिक मंडी, मंत्री कपिल मिश्रा बोले—पुरानी मंडियां चिंता का विषय - NEW MANDI IN SOON

विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में आज हुई बैठक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : August 2, 2025 at 1:10 PM IST 4 Min Read