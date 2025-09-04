नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. इस वजह से राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है. यमुना बाजार से लेकर आईटीओ तक पानी ने दस्तक दे दी है. यह स्थिति शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा रही है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं. प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी से लगता है कि आने वाले घंटों में स्थिति और गंभीर हो सकती है. दिल्ली में आज हुई बारिश के बाद महरौली बदरपुर रोड पर जलभराव देखने को मिल रहा है.
फिलहाल दिल्ली में बाढ़ की स्थिति यह है कि यमुना का पानी सिविल लाइंस और दिल्ली सचिवालय के पास पहुंच चुका है. यमुना का पानी रिंग रोड सिविल लाइंस क्षेत्र की सर्विस लेन में भरा गया है. कई गाड़ियां बहने की भी खबर है. वहीं, रिंग रोड पर कश्मीरी गेट के पास सड़क के दोनों तरफ वाहनों की रफ्तार थम गई है और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा पुराना लोहा पुल बंद होने से 40 ट्रेनें निरस्त की गई हैं.
आवाजाही के लिए रिंग रोड बंद
यमुना का पानी बुधवार शाम को ही रिंग रोड के काफी नजदीक पहुंच गया था और निगम बोध घाट में तो दोपहर बाद ही पानी भर गया था. शाम को यह आईएसबीटी कश्मीरी गेट, रिंग रोड बायपास, शांति वन, राजघाट, दिल्ली सचिवालय और आईटीओ के आस-पास तक पानी पहुंच गया. इसे देखते हुए बुधवार रात 9 बजे के करीब रिंग रोड के एक बड़े हिस्से को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था.
ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आईपी फ्लाईओवर से आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड के रास्ते आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. रिंग रोड बायपास को भी बंद कर दिया गया है. केवल नेताजी सुभाष मार्ग से निषादराज मार्ग और राजाराम कोहली मार्ग होते हुए गीता कॉलोनी की तरफ आने-जाने का रूट खुला हुआ था.
#WATCH | Vehicles submerged, buildings flooded on Bela Road in Delhi's Civil Lines as water from the overflowing Yamuna river entered the area. pic.twitter.com/S3js3aFEXK— ANI (@ANI) September 4, 2025
बाहरी रिंग रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट
ट्रैफिक पुलिस ने रात को ही डीटीसी मुख्यालय के पास आईपी फ्लाईओवर के पहले बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को फ्लाईओवर के नीचे की ओर डायवर्ट कर दिया था. आगे रिंग रोड बायपास और राजघाट की क्रॉसिंग के पास भी बैरिकेडिंग कर दी गई. निषादराज मार्ग से राजघाट या आईएसबीटी की तरफ आने का रास्ता भी बंद कर दिया गया. लोगों से कहा जा रहा था कि अगर उन्हें आईएसबीटी की तरफ जाना है, तो वो विकास मार्ग, गीता कॉलोनी पुश्ता रोड, गांधी नगर, शास्त्री पार्क और युधिष्ठिर सेतु से होते हुए आईएसबीटी कश्मीरी गेट की तरफ जाएं.
#WATCH | दिल्ली: यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
(वीडियो ISBT कश्मीरी गेट से है।) pic.twitter.com/gSuIymDOeG
दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट
दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट हुई है, सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर 207.47 मीटर दर्ज किया गया, जबकि सुबह 6 और 7 बजे यह 207.48 मीटर था. हालांकि, यह अभी भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बह रही है.
