नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है. हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिसके बाद दिल्ली नोएडा गाजियाबाद में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है. यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के ऊपर बना हुआ है. दिल्ली के लोहा पुल से आई तस्वीरों में यमुना डराती हुई नजर आ रही है.

मंगलवार सुबह 6 बजे के आकंड़ों के मुताबिक यमुना 205.68 मीटर पर बह रही है. हथिनीकुंड बैराज से 207721 क्यूसेक पानी, वजीराबाद बैराज से 67260 क्यूसेक पानी, ओखला बैराज से 61968 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

सुबह 8 बजे तक ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर दर्ज किया गया. हथिनीकुंड बैराज से 176307 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वजीराबाद बैराज से 69210 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. जबकि ओखला बैराज से 73619 क्यूसेक पानी छोड़ा गया.

कल से लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. शाहदरा के ज़िला मजिस्ट्रेट के अनुसार, यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण 2 सितंबर को शाम 5 बजे से लोहा पुल पर यातायात और आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी.

केंद्रीय जल आयोग ने जारी की एडवाइजरी

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने बाढ़ संबंधी एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक अधिकारियों ने 2 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे से यमुना नदी पर बने पुल पर यातायात और आम जनता की आवाजाही बंद करने का निर्देश दिया है.

आपदा अधिकारियों के जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सोमवार शाम 5 बजे तक पुराने रेलवे पुल (ओआरबी) पर जलस्तर 204.94 मीटर था. हथिनी कुंड बैराज से 292,365 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि वजीराबाद बैराज से 41,830 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. आगे की ओर, ओखला बैराज से 56,455 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. सोमवार सुबह 9 बजे हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख 29 हजार 313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. अधिकारियों को निचले इलाकों में गश्त के साथ-साथ कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.

शाहदरा के ज़िला मजिस्ट्रेट के अनुसार, "ओआरबी (दिल्ली ओल्ड रेलवे ब्रिज) का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और 206.50 मीटर से ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए सभी सेक्टर अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने इलाकों में कड़ी निगरानी रखें और संवेदनशील स्थानों पर जरूरी कार्रवाई करें, जैसे कि नदी के किनारे के भीतर रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए. 'पुलिस और प्रथम व द्वितीय श्रेणी रेलवे विभाग के कर्मचारी दाएं और बाएं सीमांत तटबंधों पर गश्त करेंगे और आवश्यकतानुसार संवेदनशील स्थानों, रेगुलेटर/पंप आदि पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेंगे"

दिल्ली सरकार ने कहा-हम तैयार हैं

राजधानी दिल्ली में यमुना अभी भी उफान पर है. पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. यमुना में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हथिनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा गया है, उससे अनुमान है कि इस बार जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच सकता है. अगर ऐसा हुआ 47 वर्षों में तीसरा अवसर होगा जब दिल्ली से गुजरने वाली यमुना अपना यह रौद्र रूप दिखाएगी.

