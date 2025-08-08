नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग की ओर से 8 अगस्त 2025 की सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 205.10 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर के बेहद करीब है.
यदि जल स्तर और बढ़ा तो यह खतरे के निशान को पार कर सकता है. प्रशासन की तरफ से लोगों से यमुना नदी के किनारे ना जाने और मवेशियों को भी ना जाने देने की अपील की जा रही है.
हथिनीकुंड बैराज से 24,613 क्यूसेक पानी छोड़ा गया
हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज से 24,613 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. हालांकि पानी की यह मात्रा बीते दिनों की तुलना में कम है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है. इससे आने वाले घंटों में जलस्तर में और वृद्धि की संभावना है. वहीं, वजीराबाद बैराज से 46,290 क्यूसेक व ओखला बैराज से 57,657 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इससे निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका बढ़ गई है.
यमुना का जलस्तर 205 मीटर से ऊपर पहुंचने पर बढ़ा खतरा
विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना का जलस्तर 205 मीटर से ऊपर पहुंचने पर दिल्ली में यमुना नदी के आसपास के कई निचले इलाके जैसे मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, लोहे का पुल, यमुना बाजार, राजघाट और आईटीओ के आसपास की सड़कें जलमग्न हो सकती हैं. इस स्थिति में प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तैयारी करने में जुटा है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने जरूरी सामान और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हो जाएं. साथ ही, संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राहत एवं बचाव टीमों को तैनात कर दिया गया है.
बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग ने स्थिति पर नजर बनाए रखा है
दिल्ली सरकार और बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग ने स्थिति पर करीब से नजर बनाए रखी है. बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी लगातार बैराजों से छोड़े जा रहे पानी और यमुना के जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं. इसके साथ ही संभावित प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि यमुना नदी के किनारे ना जाएं और मवेशियों को भी न जाने दें. स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
प्रशासन ने की लोगों से दिशा-निर्देशों को पालन करने की अपील
दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. यदि ये बारिश भारी होती है तो हथिनीकुंड बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ सकता है और इसका सीधा असर दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर पड़ेगा.प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें. हालांकि स्थिति अभी तक नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें लगातार निगरानी कर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है.
