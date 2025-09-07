Delhi Flood: यमुना नदी का घटा जलस्तर , लोहे के पुल पर ट्रेनों का संचालन शुरू
लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण पिछले दिनों पुराना लोहे के पुल को बंद किया गया था जिसे अब प्रतिबंधित गति के साथ खोला गया.
Published : September 7, 2025 at 10:25 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण पिछले दिनों रेलवे ने एहतियातन पुराना लोहे का पुल (रेल रोड ब्रिज) बंद कर दिया था. इस निर्णय से कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा. साथ ही यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालंकि अब नदी का जलस्तर घटने के बाद रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही फिर से बहाल कर दी है.
शनिवार रात से पुल पर ट्रेनों का संचालन शुरू: शनिवार रात से इस पुल पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है. फिलहाल ट्रेनें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाई जा रही हैं, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 8 बजे यमुना नदी का जलस्तर ओल्ड रेलवे ब्रिज (ओआरबी) पर 205.56 मीटर दर्ज किया गया. वहीं दूसरी ओर हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 51,335 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.
#WATCH | Delhi | Drone visuals from Loha Pul, where the Yamuna River is flowing above the danger level following incessant rainfall.— ANI (@ANI) September 7, 2025
Anticipating the possible flood situation, people residing in the low-lying areas have been shifted to safer locations as a preventive measure.… pic.twitter.com/LAj7M4e5vJ
यमुना नदी के जलस्तर में अभी और गिरावट की संभावना : इसके अतिरिक्त वजीराबाद बैराज से 73,280 क्यूसेक और ओखला बैराज से 1,45,082 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया है. यानी कि हथिनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा जा रहा है उससे अधिक पानी ओखला बैराज से दिल्ली से बाहर यमुना में निकल रहा है. इससे राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में अभी और गिरावट देखी जा सकती है. बाढ़ पीड़ितों के लिए यह राहत भरी खबर है.
#WATCH | Delhi: River Yamuna continues to flow above danger level, parts of the city continue to face a flood-like situation. Visuals from the Mayur Vihar area— ANI (@ANI) September 7, 2025
(Drone visuals shot at 7:15 am) pic.twitter.com/KSrgmgV3TY
ट्रेनों को फिलहाल प्रतिबंधित गति से चलाया जा रहा: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों को फिलहाल प्रतिबंधित गति से चलाया जा रहा है. जैसे-जैसे हालात सामान्य होंगे, ट्रेनों की रफ्तार व संचालन को धीरे-धीरे सामान्य किया जाएगा.
निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किया गया शिफ्ट : लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है.शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है मयूर विहार इलाके से बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आयाी है.
