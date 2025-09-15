ETV Bharat / state

दिल्ली में बाढ़ के बाद, सरकार करने जा रही ये बड़ा काम, जिसके बाद यमुना किनारे नहीं बना पाएंगे अवैध घर और अपार्टमेंट

रेखा सरकार दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.

DELHI YAMUNA FLOOD
दिल्ली में यमुना का सीमांकन किया जाएगा (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2025 at 3:51 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से सितंबर महीने की शुरूआत में राजधानी के निचले इलाके बाढ़ ग्रस्त हो गए. कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया. लोगों को अपना घर छोड़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी. ये हालात सरकार के लिए नया चैलेंज बनकर उभरे हैं. जिससे निपटने के लिए सरकार अब यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र सीमांकन करेगी.

दो वर्षों के अंतराल पर बीते दिनों आई बाढ़ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि इस बार जलस्तर पिछली बार के मुलाबले एक मीटर नीचे रहा, जिसका नतीजा रहा कि यमुना से सटे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा. लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ के चलते करीब 10 हज़ार लोग प्रभावित हुए. इनके लिए फौरी तौर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गयी. भविष्य में ऐसा न हो, दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

सितंबर महीने में ही शुरू की जाएगी डीमार्केशन की प्रक्रिया
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया है कि होर्डिंग के माध्यम से यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र (फ्लड प्लेन) का सीमांकन इसी माह सितंबर में शुरू होगा. दिल्ली सरकार के जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है. इसका उद्देश्य नदी के किनारे अवैध कब्जों को रोकना और बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना है. यह सीमांकन न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि शहर के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी मदद करेगा.

बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की योजना
दरअसल, एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाढ़ क्षेत्र की पहचान और चिह्नांकन के लिए एक समिति गठित की है. समिति से गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 का पालन करने की अपेक्षा की जाती है. बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन '100 वर्ष में एक बार' के नियम के अनुसार किया जाएगा. इस नीति के अनुसार, अधिकारियों को उस बिंदु को चिह्नित करना होगा जहां तक नदी पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक फैली है. इसे वह बिंदु माना जाएगा जहां तक यमुना भविष्य में भूमि पुनः प्राप्त कर सकती है. इसके अलावा, एक मीटर की समोच्च रेखा या बफर पट्टी भी चिह्नित करनी होगी. इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाएगा.

DDA जल्द लगाएगा होर्डिंग्स
अगस्त में, एनजीटी ने कहा था कि सरकार के पिछले हलफनामे में समोच्च रेखा (कंटूर स्पेस) का ज़िक्र नहीं किया गया था. जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुनर्विचार किया था कि हलफनामे में सबसे बाहरी सीमा का विवरण तो दिया गया था, लेकिन एक मीटर की समोच्च रेखा को छोड़ दिया गया था. अब यमुना बाढ़ क्षेत्र में ज़मीनी सीमांकन जल्द शुरू होगा. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) यमुना के आसपास के बाढ़ क्षेत्र की घोषणा करते हुए होर्डिंग लगाएगा. जिसके बाद उस क्षेत्र में रहना गैर कानूनी हो जाएगा.

क्या है बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन?
बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन, जिसे फ्लड प्लेन ज़ोनिंग भी कहा जाता है, एक वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया है. पर्यावरण विशेषज्ञ रविशंकर बताते हैं कि इसके तहत नदी के उन क्षेत्रों को निर्धारित किया जाता है जो आमतौर पर बाढ़ के पानी से प्रभावित होते हैं. दिल्ली में, इस क्षेत्र को डी 100 (D-100) के नाम से भी जाना जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह 100 वर्षों में एक बार आने वाली सबसे बड़ी बाढ़ के प्रभाव को दर्शाने वाला क्षेत्र है. इस प्रक्रिया में, विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों ने सर्वेक्षण किया जाता है. इसमें जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है ताकि सटीक रूप से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां नदी का पानी फैलता है.

इस सीमांकन की आवश्यकता क्यों है?
यमुना नदी का बाढ़ क्षेत्र पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है. यह क्षेत्र एक प्राकृतिक स्पंज के रूप में काम करता है, जो बाढ़ के पानी को अवशोषित करता है और भूजल स्तर को रिचार्ज करता है. लेकिन पिछले कुछ दशकों में, इस क्षेत्र में अवैध निर्माण, आवासीय कॉलोनियां, और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का तेजी से विकास हुआ है. इससे न केवल नदी के प्रवाह में बाधा आई है, बल्कि बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है.

बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन से क्या लाभ होंगे?
यह सरकार को अवैध निर्माणों को रोकने और हटाने में मदद करेगा. इससे नदी के किनारे के वेटलैंड्स (wetlands) और वनस्पति को संरक्षित किया जा सकेगा. बाढ़ के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी. यह नदी के प्राकृतिक जल-प्रवाह को बहाल करेगा, जिससे भूजल का स्तर बढ़ेगा.

सीमांकन की चुनौतियां और आगे की राह
इस सीमांकन की प्रक्रिया में कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी हैं. सबसे बड़ी चुनौती है अवैध निर्माणों को हटाना है. कई सालों से इन क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं और उनके पुनर्वास का मुद्दा एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है. सरकार को इन लोगों के लिए एक उचित पुनर्वास योजना बनानी होगी ताकि उन्हें न्याय मिल सके. इसका जिक्र पिछले दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के बाद किया था. इसके अलावा, इस सीमांकन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सख्त कानूनी ढांचा और निरंतर निगरानी की जरूरत है. केवल सीमांकन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि भविष्य में कोई नया अतिक्रमण न हो.

बता दें कि डीडीए द्वारा वर्ष 2024 में किए गए सर्वे के मुताबिक दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी के आसपास कुल बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) 97 वर्ग किलोमीटर (9700 हेक्टेयर) के आसपास है. इसी सर्वे में यह बात भी सामने आई थी कि इस क्षेत्र में से 7000 हेक्टेयर का करीब पर अतिक्रमण है. गत वर्षों के दौरान आई बाढ़ में इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही प्रभावित होते हैं.

ये भी पढ़ें- बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे BJP कार्यकर्ता, CM की मौजूदगी में बनी रणनीति

ये भी पढ़ें- अंधेरा, डर और भूख...! दिल्ली में यमुना किनारे हजारों लोगों की जिंदगी पर आफत, जानिए- राहत शिविरों में कैसे बीत रहे दिन और रात

For All Latest Updates

TAGGED:

YAMUNA FLOOD PLAIN DEMARCATIONयमुना नदी के किनारे सीमांकनYAMUNA RIVER FLOOD AREA DEMARCATIONDELHI FLOODDELHI YAMUNA FLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.