दिल्ली में बाढ़ के बाद, सरकार करने जा रही ये बड़ा काम, जिसके बाद यमुना किनारे नहीं बना पाएंगे अवैध घर और अपार्टमेंट

नई दिल्ली: दिल्ली में भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से सितंबर महीने की शुरूआत में राजधानी के निचले इलाके बाढ़ ग्रस्त हो गए. कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया. लोगों को अपना घर छोड़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी. ये हालात सरकार के लिए नया चैलेंज बनकर उभरे हैं. जिससे निपटने के लिए सरकार अब यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र सीमांकन करेगी.

दो वर्षों के अंतराल पर बीते दिनों आई बाढ़ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि इस बार जलस्तर पिछली बार के मुलाबले एक मीटर नीचे रहा, जिसका नतीजा रहा कि यमुना से सटे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा. लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ के चलते करीब 10 हज़ार लोग प्रभावित हुए. इनके लिए फौरी तौर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गयी. भविष्य में ऐसा न हो, दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

सितंबर महीने में ही शुरू की जाएगी डीमार्केशन की प्रक्रिया

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया है कि होर्डिंग के माध्यम से यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र (फ्लड प्लेन) का सीमांकन इसी माह सितंबर में शुरू होगा. दिल्ली सरकार के जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है. इसका उद्देश्य नदी के किनारे अवैध कब्जों को रोकना और बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना है. यह सीमांकन न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि शहर के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी मदद करेगा.

बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की योजना

दरअसल, एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाढ़ क्षेत्र की पहचान और चिह्नांकन के लिए एक समिति गठित की है. समिति से गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 का पालन करने की अपेक्षा की जाती है. बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन '100 वर्ष में एक बार' के नियम के अनुसार किया जाएगा. इस नीति के अनुसार, अधिकारियों को उस बिंदु को चिह्नित करना होगा जहां तक नदी पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक फैली है. इसे वह बिंदु माना जाएगा जहां तक यमुना भविष्य में भूमि पुनः प्राप्त कर सकती है. इसके अलावा, एक मीटर की समोच्च रेखा या बफर पट्टी भी चिह्नित करनी होगी. इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाएगा.

DDA जल्द लगाएगा होर्डिंग्स

अगस्त में, एनजीटी ने कहा था कि सरकार के पिछले हलफनामे में समोच्च रेखा (कंटूर स्पेस) का ज़िक्र नहीं किया गया था. जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुनर्विचार किया था कि हलफनामे में सबसे बाहरी सीमा का विवरण तो दिया गया था, लेकिन एक मीटर की समोच्च रेखा को छोड़ दिया गया था. अब यमुना बाढ़ क्षेत्र में ज़मीनी सीमांकन जल्द शुरू होगा. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) यमुना के आसपास के बाढ़ क्षेत्र की घोषणा करते हुए होर्डिंग लगाएगा. जिसके बाद उस क्षेत्र में रहना गैर कानूनी हो जाएगा.

क्या है बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन?

बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन, जिसे फ्लड प्लेन ज़ोनिंग भी कहा जाता है, एक वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया है. पर्यावरण विशेषज्ञ रविशंकर बताते हैं कि इसके तहत नदी के उन क्षेत्रों को निर्धारित किया जाता है जो आमतौर पर बाढ़ के पानी से प्रभावित होते हैं. दिल्ली में, इस क्षेत्र को डी 100 (D-100) के नाम से भी जाना जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह 100 वर्षों में एक बार आने वाली सबसे बड़ी बाढ़ के प्रभाव को दर्शाने वाला क्षेत्र है. इस प्रक्रिया में, विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों ने सर्वेक्षण किया जाता है. इसमें जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है ताकि सटीक रूप से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां नदी का पानी फैलता है.