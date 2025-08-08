Essay Contest 2025

दिल्ली में आ सकती है बाढ़! यमुना किनारे की आबादी पर गहराया संकट, तैनात की गईं बाेट्स - DELHI FLOOD

दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हो रहा है. जिला प्रशासन ने डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों से जगह खाली करने का किया अनाउंसमेंट

दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार
दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 4:37 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम होने लगा है. इससे लोगों ने राहत महसूस की है. हालांकि, बाढ़ का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है. दिल्ली में कभी भी बाढ़ आ सकती है. इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से लगातार यमुना के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है. इसी तरह अक्षरधाम के पास यमुना किनारे स्थित लोगों को भी अलर्ट किया गया है. यहां पर बड़ी संख्या में लोग यमुना के डूब क्षेत्र में झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं. ये लोग यहां पर खेती भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं. जब बाढ़ आती है तो इन लोगों को खुद के साथ ही पशुओं के लिए भी संकट पैदा हो जाता है. खुद के साथ ही पशुओं के लिए रहने और खाने की समस्या हो जाती है.

दो साल पहले यहां आई बाढ़ में लोगों के साथ उनके पशुओं का भी बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया था. उनके घरों में रह रहे बकरियां, गाय और भैंस को भी नाव के जरिए बाढ़ के पानी से बाहर किया गया था. यहां करीब 300 से 400 परिवार झुग्गियां बनाकर रहते हैं. जब 2 साल पहले 14 जुलाई 2023 को यहां पर बाढ़ आई थी तो लोगों को सड़क के किनारे शरण लेनी पड़ी थी. जिला प्रशासन की ओर से यहां तंबू लगाए गए थे और इनको शिफ्ट किया गया था.

यमुना का जलस्तर हुआ कम

रहने के लिए जिला प्रशासन करे व्यवस्था

फिलहाल जिला प्रशासन के इलाकों को खाली करने के अनाउंसमेंट को लेकर यमुना के डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों का कहना है कि अभी जिला प्रशासन बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट तो कर रहा है, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है. न ही पीने के पानी की व्यवस्था है. हम लोग यहां से खुद से खाली करके जाते हैं तो बहुत परेशानी होगी. धूप से बचने का भी कोई इंतजाम नहीं है. अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो हम लोग यहां से निकले. अक्षरधाम के नजदीक स्थित यमुना का जलस्तर अभी खतरे के निशान से 4 पॉइंट नीचे है. यहां खतरे का निशान 204 पर बना हुआ है, जबकि यमुना अभी 201 पर ही बह रही है.

अक्षरधाम के पास कम हुआ यमुना का जलस्तर

अक्षरधाम और मयूर विहार फेस वन के नजदीक यमुना किनारे रह रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि बृहस्पतिवार को जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ था. पानी थोड़ा सा सतह पर चढ़ना शुरू हुआ था. लेकिन, फिर कम होना शुरू हो गया है. इसलिए हम लोगों को थोड़ी राहत मिली है. लोगों ने कहा कि फिर भी हम लगातार यहां पर आकर के जलस्तर के बढ़ने की निगरानी कर रहे हैं और लगातार यहां पहरा दे रहे हैं. यहां रह रहे कल्याण ने बताया कि हम यहां पर तीन-चार चक्कर लगाते है और पानी को लेवल को देखते हैं. जब हमें लगेगा कि पानी खतरे के निशान तक पहुंचने वाला है तो हम यहां से जगह को खाली करने की तैयारी करेंगे. फिलहाल अभी खतरा नहीं लग रहा है. क्षरधाम के नजदीक तो अभी बाढ़ का खतरा नहीं है.

दिल्ली में बाढ़ का खतरा
दिल्ली में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैनात की बोट

अक्षरधाम के नजदीक यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद कल से ही जिला प्रशासन ने दो बोट के साथ दो गोताखोरों को यहां तैनात कर दिया है. अगर इस इलाके में बाढ़ आती है तो नाव के जरिए लोगों को निकालने के लिए यहां तैयारी की गई है. यहां ड्यूटी पर लगाए गए अलीम खान ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को जब यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ तभी दो बोट यहां पर भेज दी गई थी और हमारी ड्यूटी लगाई गई थी. तब से हम यहां तैनात हैं. अगर जलस्तर बढ़ता है और बाढ़ आती है तो यहां से लोगों को नाव के जरिए निकाला जाएगा. उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा.

इन जगहों पर रह रहे लोगों के लिए बाढ़ का खतरा

राजधानी दिल्ली में लोहे का पुल, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट बस अड्डा, वासुदेव घाट, अक्षरधाम के पास यमुना डूब क्षेत्र, मयूर विहार फेस 1 के पास पुस्ता रोड, मजनू का टीला, मोनेस्ट्री मार्केट, आईटीओ पुल के नजदीक रह रहे लोगों के लिए बाढ़ का खतरा है.

