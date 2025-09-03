ETV Bharat / state

दिल्ली बाढ़ पीड़ितों ने सुविधाओं को लेकर जताई नाराजगी, कहा- न समय मिल रहा खाना, न मिल रहा पर्याप्त पानी - FLOOD IN YAMUNA DELHI

दिल्ली में बाढ़ पीड़ित सरकार की तरफ से दी गई सुविधाओं से खुश नजर नजर नहीं आ रहे. इसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है.

दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों ने जताई नराजगी
दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों ने जताई नराजगी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 2:24 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 2:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सरकार ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है. हालांकि, राहत शिविरों में रह रहे लोग सरकार की तरफ से दी गई सुविधा से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं. इसे लेकर वे सरकार से अन्य सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा..

यहां रह रही फातिमा खातून नामक महिला ने बताया कि 2023 में आई बाढ़ के समय व्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर थी उस समय सरकार ने गद्दे, चारपाई व अन्य चीजें मुहैया कराई गई थी. लगातार बारिश से टेंट के नीचे पानी भर जाता है और सामान रखने तक में दिक्कत होती है. खाना भी समय पर नहीं आता और आता भी है तो कम मात्रा में आता है, जिससे लोग आपस में झगड़ने लगते हैं.

खाना-पानी दोनों को लेकर असंतुष्टि: वहीं मुन्नी खातून नामक महिला ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत खाने को लेकर है. जितना खाना भेजा जा रहा है, उतने में सैकड़ों लोगों का पेट कैसे भरेगा. अगर सरकार खाना दे रही है तो भरपेट दे, वरना अधूरा खाना बांटने से फायदा नहीं. उनके अलावा मोहम्मद याकूब नामक व्यक्ति ने बताया कि 24 घंटे में पूरे इलाके के लिए केवल एक पानी का टैंकर भेजा जाता है, जबकि यहां 500 से अधिक लोग हैं.

जानें बाढ़ पीड़ितों ने क्या कहा (ETV BHARAT)

सरकार से की ये मांग: उन्होंने कहा कि सुबह के समय बच्चे और महिलाएं पानी भरने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं. टेबल, पंखे और लाइट जैसी सुविधाएं भी नहीं मिली. बाहर एक बल्ब जरूर लटकाया गया है, लेकिन उसमें बिजली तक नहीं आती. अन्य लोगों ने कहा कि बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं.

यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास भी यही हाल: उधर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के आसपास झुग्गियों में रह रहे सैकड़ों परिवारों के घर पानी में डूबने के चलते लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल रहे हैं. लोगों ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें झुग्गियां खाली करने का आदेश तो दिया, लेकिन अब तक किसी तरह का राहत कैंप नहीं बनाया गया है. वे छोटे-छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. सरकार ने केवल जगह खाली कराने का काम किया, लेकिन आगे के इंतजाम पूरी तरह से नदारद हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और जिला प्रशासन जल्द से जल्द राहत शिविर बनाएं, ताकि वे अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रह सकें. साथ ही खाने-पीने, दवा और पानी की व्यवस्था तत्काल की जाए.

