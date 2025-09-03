ETV Bharat / state

दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.89 मीटर पहुंचा, ITO बैराज पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा बोले- 'हमारी गारंटी है नहीं आएगी बाढ़' - DELHI FLOOD

यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है. हजारों परिवार घर छोड़ राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं-पढ़िए पल-पल का अपडेट

DELHI FLOOD
दिल्ली में यमुना का विकराल रूप (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 7:55 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, लोगों के घर पानी में डूबने लगे हैं. कई घरों में इतना पानी आ गया है कि लोग छतों पर रात बिताने को मजबूर है. यमुना खतरे के निशान से अब भी ऊपर बह रही है. निगम बोध घाट तक में पानी घुस आया है.

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आईटीओ बैराज का दौरा किया क्योंकि लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "दिल्ली के लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम गारंटी देते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी. हमने पिछले छह महीनों में यमुना नदी की जल धारण क्षमता बढ़ा दी है. सभी सुरक्षित हैं."

दिल्ली में बाढ़ से ये इलाकें प्रभावित

यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से भाला घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है.दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाका जलमग्न नजर आ रहा है. यहां रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी 20 फीट तक ऊपर आ चुका है और अभी इसके बढ़ने की संभावना है.

गांधी नगर के यमुना खादर में यमुना नदी का जलस्तर 206.80 मीटर दर्ज किया गया है.

यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बीच पुराने पुल की तस्वीरें सामने आई है. दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्र के कुछ हिस्सों में यमुना नदी का पानी घरों में घुस गया है.

यमुना नदी का पानी निगमबोध घाट में घुस गया है.

यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. निचले इलाकों में पानी घुसने लगाया है. कुछ तस्वीरें मयूर विहार फेज-1 में बाढ़ राहत शिविर से आई हैं.लगातार बारिश के बाद यमुना नदी के उफान पर आने और खतरे के निशान को पार करने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है.

आज सुबह 6 बजे तक ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 206.76 मीटर दर्ज किया गया है, हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, 168883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. वहीं वजीराबाद बैराज से 128160 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ओखला बैराज से 165145 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

