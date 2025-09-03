नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, लोगों के घर पानी में डूबने लगे हैं. कई घरों में इतना पानी आ गया है कि लोग छतों पर रात बिताने को मजबूर है. यमुना खतरे के निशान से अब भी ऊपर बह रही है. निगम बोध घाट तक में पानी घुस आया है.
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आईटीओ बैराज का दौरा किया क्योंकि लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "दिल्ली के लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम गारंटी देते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी. हमने पिछले छह महीनों में यमुना नदी की जल धारण क्षमता बढ़ा दी है. सभी सुरक्षित हैं."
#WATCH | Delhi Minister Parvesh Verma says, " there is no need for the people of delhi to panic. we guarantee that there will be no flood. we have increased the water-holding capacity of the yamuna river over the last six months. everyone is safe." https://t.co/ftWdLQMzlA pic.twitter.com/rgH8uefeN3— ANI (@ANI) September 3, 2025
दिल्ली में बाढ़ से ये इलाकें प्रभावित
यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से भाला घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है.दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाका जलमग्न नजर आ रहा है. यहां रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी 20 फीट तक ऊपर आ चुका है और अभी इसके बढ़ने की संभावना है.
Kalindi Kunj, Delhi: A local says, " the water has risen by at least 20 feet and may rise further today..." pic.twitter.com/KadhvAThvR— IANS (@ians_india) September 3, 2025
गांधी नगर के यमुना खादर में यमुना नदी का जलस्तर 206.80 मीटर दर्ज किया गया है.
Delhi: In Gandhi Nagar’s Yamuna Khadar, the Yamuna has flooded the area, with the river’s water level recorded at 206.80 metres pic.twitter.com/Ua8BCDG9c3— IANS (@ians_india) September 3, 2025
यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बीच पुराने पुल की तस्वीरें सामने आई है. दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्र के कुछ हिस्सों में यमुना नदी का पानी घरों में घुस गया है.
VIDEO | Delhi: Visuals of the Old Yamuna Bridge as the Yamuna River continues to flow above the danger mark.— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
Yamuna River water has entered houses in parts of the Trans-Yamuna area of Delhi.#DelhiRains #YamunaRiver
यमुना नदी का पानी निगमबोध घाट में घुस गया है.
VIDEO | Delhi: Yamuna River water has entered Nigambodh Ghat.#DelhiRains #YamunaRiver— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. निचले इलाकों में पानी घुसने लगाया है. कुछ तस्वीरें मयूर विहार फेज-1 में बाढ़ राहत शिविर से आई हैं.लगातार बारिश के बाद यमुना नदी के उफान पर आने और खतरे के निशान को पार करने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है.
#WATCH दिल्ली: यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी घुसा। वीडियो मयूर विहार फेज-1 में बाढ़ राहत शिविर से है। pic.twitter.com/Xs1YEAXKhV— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2025
आज सुबह 6 बजे तक ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 206.76 मीटर दर्ज किया गया है, हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, 168883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. वहीं वजीराबाद बैराज से 128160 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ओखला बैराज से 165145 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.
