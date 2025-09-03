नई दिल्ली : राजधानी के साउथ ईस्ट इलाके में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे है. हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने दिल्ली में लोगों को बेघर कर दिया है. सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं, हजारों परिवार राहत कैंपों में रहने को मजबूर है.

बात करें दिल्ली के खड्डा कॉलोनी इलाके की तो यहां लोगों के घरों में पानी भर गया है, कई कच्चे मकान ढह गए हैं और मवेशी प्रभावित हुए हैं.

साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति : बता दें कि बुधवार को यमुना का जलस्तर 206.80 मीटर पर दर्ज किया गया, जिसके चलते साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. हालांकि ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर 200 मीटर के करीब देखने को मिला जो कि खतरनाक श्रेणी में माना जाता है. यहां मदनपुर खादर, खड्डा कॉलोनी और विश्वकर्मा कॉलोनी में यमुना का पानी घुस गया है.

बाढ़ पीड़ितों ने कहा-नहीं कोई व्यवस्था, हमारे साथ जानवर भी भूखे (ETV Bharat)

खेत डूबे, मायूस किसान : इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को कालिंदी कुंज यमुना के किनारे बने हजारों खेत पूरी तरह डूब चुके हैं. जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है वहीं, विश्वकर्मा कॉलोनी में भी पानी लगातार अंदर घुस रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. पानी बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने दो दिन पहले अलर्ट जरूर जारी किया था, लेकिन किसी भी तरह की सुविधा या मदद उन्हें समय पर नहीं मिल पाई जिससे परेशानी हो रही है.

यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

हर साल भरता है पानी, समाधान क्यों नहीं करती सरकार-स्थानीय लोग

लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर साल बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता. एक निवासी ने कहा, “पिछले साल भी हमारे घरों में पानी घुसा था, तब भी भारी नुकसान हुआ था. इस बार भी वही हालात हैं. प्रशासन सिर्फ अलर्ट करता है, मदद नहीं मिलती.”

साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है (ETV Bharat)

मदनपुर खादर क्षेत्र में हालात बेहद खराब: साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर खड्डा कॉलोनी मदनपुर खादर क्षेत्र में हालात बेहद खराब हैं. यहां खड्डा और विश्वकर्मा कॉलोनी के लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हो गए हैं. पानी लोगो के घरों और गलियों में घुस चुका है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है. कई जगहों पर लोग बच्चों को कंधे पर बिठाकर सड़कों पर चलते नजर आएं.

मदनपुर खादर क्षेत्र में पहुंचीं रेस्क्यू टीमें (ETV Bharat)

मौके पर प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद : बरहाल यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में सरकार और लोगों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है.साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर खड्डा कॉलोनी में हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं. एनडीआरएफ की नावों की मदद से प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

साउथ ईस्ट दिल्ली के अलावा दिल्ली के अन्य और इलाकों में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है. इससे पहले मंगलवार को देर शाम मोनेस्ट्री मार्केट में भारी जल भराव हो गया था.

ये भी पढ़ें :