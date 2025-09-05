ETV Bharat / state

दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविरों में पानी की किल्लत से लोग परेशान, यमुना खादर में आक्रोश - MAYUR VIHAR RELIEF CAMP

शिविरों में पानी की मारामारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ आई हुई है. लोगों के घरों और झुग्गियों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को बाढ़ राहत कैंप में शरण लेनी पड़ी है. यहां दो हजार से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. यह सभी लोग यमुना खादर में सब्जी की खेती करते हैं और वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं. सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं. ऐसे में ईटीवी भारत ने मयूर विहार के नजदीक यमुना खादर के बाढ़ प्रभावित इलाके में लगाए गए बाढ़ राहत कैंप में रह रहे लोगों की समस्याएं जानी. बाढ़ राहत कैंपों में रह रहे लोगों ने ईटीवी भारत को बताया कि यहां पर खाना और पानी की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है. पूरे दिन में पानी के एक से दो ही टैंकर आ रहे हैं, जिससे सभी लोगों को पानी नहीं मिल पाता है. इसके साथ ही अगर एक परिवार में आठ या दस लोग हैं तो दो से चार लोगों का ही खाना दिया जाता है. इसकी वजह से समस्या बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि दोनों टाइम खाने में सिर्फ दाल चावल ही भेजे जा रहे हैं. दोनों टाइम दाल चावल मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं. शिविरों में पानी की किल्लत से लोग परेशान (ETV Bharat) पीने के पानी की बड़ी समस्या बाढ़ राहत कैंप में रह रही रामलली ने बताया कि यहा पानी की कमी है. खासकर पीने के और नहाने के पानी की बहुत कमी है. जब पानी का टैंकर आता है तो भीड़ टूट पड़ती है. बच्चों के लिए दूध भी नहीं मिल रहा है, जो कैंप आगे लगे हुए हैं लोग वहीं तक खाना, दूध और पानी बांट कर चले जाते हैं. हमारा तंबू अंदर लगा हुआ है जिसके कारण दूध और पानी नहीं पहुंच पाता है. उन्होंने कहा कि सरकार एक-एक तंबू में पानी और दूध पहुंचाए तभी सभी को मिल पाएगा.

