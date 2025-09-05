ETV Bharat / state

दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविरों में पानी की किल्लत से लोग परेशान, यमुना खादर में आक्रोश - MAYUR VIHAR RELIEF CAMP

दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है. यमुना खादर इलाके में राहत कैंप में रह रहे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई.

शिविरों में पानी की मारामारी
शिविरों में पानी की मारामारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 4:10 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 4:16 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ आई हुई है. लोगों के घरों और झुग्गियों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को बाढ़ राहत कैंप में शरण लेनी पड़ी है. यहां दो हजार से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. यह सभी लोग यमुना खादर में सब्जी की खेती करते हैं और वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं. सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं. ऐसे में ईटीवी भारत ने मयूर विहार के नजदीक यमुना खादर के बाढ़ प्रभावित इलाके में लगाए गए बाढ़ राहत कैंप में रह रहे लोगों की समस्याएं जानी.

बाढ़ राहत कैंपों में रह रहे लोगों ने ईटीवी भारत को बताया कि यहां पर खाना और पानी की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है. पूरे दिन में पानी के एक से दो ही टैंकर आ रहे हैं, जिससे सभी लोगों को पानी नहीं मिल पाता है. इसके साथ ही अगर एक परिवार में आठ या दस लोग हैं तो दो से चार लोगों का ही खाना दिया जाता है. इसकी वजह से समस्या बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि दोनों टाइम खाने में सिर्फ दाल चावल ही भेजे जा रहे हैं. दोनों टाइम दाल चावल मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं.

शिविरों में पानी की किल्लत से लोग परेशान (ETV Bharat)

पीने के पानी की बड़ी समस्या

बाढ़ राहत कैंप में रह रही रामलली ने बताया कि यहा पानी की कमी है. खासकर पीने के और नहाने के पानी की बहुत कमी है. जब पानी का टैंकर आता है तो भीड़ टूट पड़ती है. बच्चों के लिए दूध भी नहीं मिल रहा है, जो कैंप आगे लगे हुए हैं लोग वहीं तक खाना, दूध और पानी बांट कर चले जाते हैं. हमारा तंबू अंदर लगा हुआ है जिसके कारण दूध और पानी नहीं पहुंच पाता है. उन्होंने कहा कि सरकार एक-एक तंबू में पानी और दूध पहुंचाए तभी सभी को मिल पाएगा.

वहीं, माला का कहना है कि सिर्फ तीन-चार लोगों का ही खाना मिलता है, जबकि परिवार में आठ लोग हैं. कई बार इधर-उधर से सामान लेकर के हमें खाना बनाना पड़ता है. बाढ़ पीड़ित मानू ने बताया कि पीने के पानी की बड़ी समस्या है. एक टैंकर आता है उससे सबको पानी नहीं मिल पाता है. उन्होंने बताया कि 1 से 2 किलोमीटर जाकर खुद पानी लेकर आते हैं. खाना सभी लोगों के लिए नहीं मिल पाता है. इसलिए खुद सब्जी खरीद कर ला रहे हैं और खाना बनवा रहे हैं.

मुआवजा मिलने की उम्मीद नहीं

उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ के कारण हमारी सब्जी की फसल बर्बाद हो चुकी है. छह बीघा बैंगन, पांच बीघा भिंडी और डेढ़ बीघा में लोबिया की फसल थी, जो बाढ़ के पानी में डूब गई. अभी मुआवजा मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है. 2023 में जब बाढ़ आई थी तब भी मुआवजा नहीं मिला था, सिर्फ 10,000 रुपये खाते में डाले गए थे. मानू ने कहा कि 2023 में केजरीवाल की सरकार थी तो खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई थी. पीने का पानी भी खूब मिल रहा था, लेकिन अब पीने के पानी की बड़ी समस्या है. सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है. 50 रुपये किलो से कोई सब्जी कम नहीं मिल रही है. पैसे की समस्या है महंगी सब्जी भी लेनी पड़ रही है.

मयूर विहार के पास राहत शिविर
मयूर विहार के पास राहत शिविर (ETV Bharat)

पानी की कमी को करेंगे दूर

वहीं, त्रिलोकपुरी के भाजपा विधायक रविकांत उज्जैनवाल ने कहा कि सरकार की ओर से बाढ़ राहत कैंप में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. खाने-पीने की सुविधा के साथ ही हेल्थ कैप भी लगाया गया है. अगर लोगों को पीने के पानी की कमी है तो उसको तुरंत दूर करेंगे. अभी जिला प्रशासन को बोल दिया है कि पानी के टैंकर यहां पर बढ़ाए जाएं.

Last Updated : September 5, 2025 at 4:16 PM IST

