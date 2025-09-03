ETV Bharat / state

अचानक घुसने लगा पानी, चारों ओर मची अफरा-तफरी, देखिए दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट से ग्राउंड रिपोर्ट - DELHI MONASTRY MARKET CLOSED

दिल्ली के 6 दशक पुराने तिब्बती मार्केट में भी बाढ़ का असर, सरकारी निर्देश पर बाजार बंद, सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम

पुराने तिब्बती मार्केट में भी बाढ़ का असर
पुराने तिब्बती मार्केट में भी बाढ़ का असर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 11:40 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली : दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. दो सितंबर यानी मंगलवार को नदी का जलस्तर अब तक के सबसे अधिक 206.10 मीटर तक पहुंच गया. इससे यमुना बाजार इलाके के घरों में पानी घुसने के बाद अब मोनेस्ट्री मार्केट में भी बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है. बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा के लिहाज से मार्केट को पूरी तरह बंद करा दिया गया है.

दुकानदारों की बढ़ी मुश्किलें, सामान सुरक्षित जगह शिफ्ट : बाढ़ का पानी आते ही मोनेस्ट्री मार्केट के दुकानदार व स्थानीय लोग अपना सामान सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रहे हैं. दुकानदार मोनू का कहना है कि प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि जलस्तर बढ़ सकता है. ऐसे में वह भी सामान घर की ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं. अब दुकान कब खुलेगी पता नहीं हैं. महिला दुकानदार नवांग बताती है कि उन्हें भी सामान दुकान से निकालकर ऊपर के फ्लैट और गोदाम में रखना पड़ा. ऐसे लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वे भी अपने घरों का सामान ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट कर चुके हैं.

दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित 6 दशक पुराना तिब्बती बाजार (SOURCE: ETV BHARAT)
पहले भी बाढ़ से जूझ चुकी है मोनेस्ट्री मार्केटः दुकानदार दीपक रस्तोगी बताते हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट यमुना नदी के बिल्कुल किनारे है. अब बाढ़ का पानी तेजी से भीतर मार्केट में घुस रहा है. दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले ही दुकानें बंद करने का आदेश दे दिया था. ज्यादातर लोग सामान निकालकर दुकानें बंद कर चुके हैं. बाकी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023, 2004, 1988 और 1978 में भी ऐसे हालात बने थे. बाढ़ के कारण पहले भी दुकानें बंद रही हैं.
मार्केट बंद-सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम
मार्केट बंद-सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम (ETV Bharat)

वासुदेव घाट पार्क भी पानी में डूबाः वासुदेव घाट का खूबसूरत पार्क और आरती स्थल भी अब पानी से लबालब हो गया है. स्थानीय निवासी भुवन चंद्र मिश्रा ने बताया कि यहां 50 रुपये टिकट पर लोग घूमने आते थे. शनिवार और मंगलवार को यमुना जी की आरती होती थी, लेकिन इस समय पूरे पार्क में सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है, जिससे आरती और पूजा ठप हो गई है.

वासुदेव घाट पार्क भी पानी में डूबाः
वासुदेव घाट पार्क भी पानी में डूबाः (ETV Bharat)

66 साल पुराना है इस मार्केट का इतिहासः मोनेस्ट्री मार्केट राजधानी दिल्ली का एक प्रमुख थोक व खुदरा बाजार है, जो कश्मीरी गेट के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है. इस मार्केट का निर्माण वर्ष 1959 में तिब्बती शरणार्थियों के लिए किया गया था. शुरुआत में यह बाजार तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं (मोनास्टिक कम्युनिटी) से जुड़ा था. इसलिए इसे मोनेस्ट्री मार्केट कहा जाने लगा, लेकिन धीरे-धीरे यहां कपड़ों, फुटवियर, हैंडबैग, बेल्ट और फैशन आइटम्स की दुकानें खुलीं और यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय शॉपिंग डेस्टिनेशन बन गया. सस्ते दाम व ट्रेंडी सामान के कारण इसे दिल्ली का “तिब्बती मार्केट” भी कहा जाता है.

66 साल पुराना है इस मार्केट का इतिहासः
66 साल पुराना है इस मार्केट का इतिहासः (ETV Bharat)
सरकारी निर्देशों के आधार पर कर रहे काम: कपड़े की दुकान चलाने वाले शिवा ने बताया कि सरकार ने सभी को अपनी दुकानें खाली करने और सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया है. वहीं दुकानदार अजय ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान का सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया है, जिससे पानी भरने पर नुकसान न हो. इसके लिए उन्हें और उनके स्टाफ को पूरे दिन मेहनत करनी पड़ी.


ये भी पढ़ें :

दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.78 मीटर पहुंचा, ITO बैराज पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा बोले- 'हमारी गारंटी है नहीं आएगी बाढ़'

यमुना में जलस्तर बढ़ने से रेल रोड ब्रिज बंद: नई दिल्ली-तिलक ब्रिज रूट से निकाली जा रही हैं ट्रेनें

नई दिल्ली : दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. दो सितंबर यानी मंगलवार को नदी का जलस्तर अब तक के सबसे अधिक 206.10 मीटर तक पहुंच गया. इससे यमुना बाजार इलाके के घरों में पानी घुसने के बाद अब मोनेस्ट्री मार्केट में भी बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है. बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा के लिहाज से मार्केट को पूरी तरह बंद करा दिया गया है.

दुकानदारों की बढ़ी मुश्किलें, सामान सुरक्षित जगह शिफ्ट : बाढ़ का पानी आते ही मोनेस्ट्री मार्केट के दुकानदार व स्थानीय लोग अपना सामान सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रहे हैं. दुकानदार मोनू का कहना है कि प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि जलस्तर बढ़ सकता है. ऐसे में वह भी सामान घर की ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं. अब दुकान कब खुलेगी पता नहीं हैं. महिला दुकानदार नवांग बताती है कि उन्हें भी सामान दुकान से निकालकर ऊपर के फ्लैट और गोदाम में रखना पड़ा. ऐसे लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वे भी अपने घरों का सामान ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट कर चुके हैं.

दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित 6 दशक पुराना तिब्बती बाजार (SOURCE: ETV BHARAT)
पहले भी बाढ़ से जूझ चुकी है मोनेस्ट्री मार्केटः दुकानदार दीपक रस्तोगी बताते हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट यमुना नदी के बिल्कुल किनारे है. अब बाढ़ का पानी तेजी से भीतर मार्केट में घुस रहा है. दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले ही दुकानें बंद करने का आदेश दे दिया था. ज्यादातर लोग सामान निकालकर दुकानें बंद कर चुके हैं. बाकी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023, 2004, 1988 और 1978 में भी ऐसे हालात बने थे. बाढ़ के कारण पहले भी दुकानें बंद रही हैं.
मार्केट बंद-सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम
मार्केट बंद-सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम (ETV Bharat)

वासुदेव घाट पार्क भी पानी में डूबाः वासुदेव घाट का खूबसूरत पार्क और आरती स्थल भी अब पानी से लबालब हो गया है. स्थानीय निवासी भुवन चंद्र मिश्रा ने बताया कि यहां 50 रुपये टिकट पर लोग घूमने आते थे. शनिवार और मंगलवार को यमुना जी की आरती होती थी, लेकिन इस समय पूरे पार्क में सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है, जिससे आरती और पूजा ठप हो गई है.

वासुदेव घाट पार्क भी पानी में डूबाः
वासुदेव घाट पार्क भी पानी में डूबाः (ETV Bharat)

66 साल पुराना है इस मार्केट का इतिहासः मोनेस्ट्री मार्केट राजधानी दिल्ली का एक प्रमुख थोक व खुदरा बाजार है, जो कश्मीरी गेट के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है. इस मार्केट का निर्माण वर्ष 1959 में तिब्बती शरणार्थियों के लिए किया गया था. शुरुआत में यह बाजार तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं (मोनास्टिक कम्युनिटी) से जुड़ा था. इसलिए इसे मोनेस्ट्री मार्केट कहा जाने लगा, लेकिन धीरे-धीरे यहां कपड़ों, फुटवियर, हैंडबैग, बेल्ट और फैशन आइटम्स की दुकानें खुलीं और यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय शॉपिंग डेस्टिनेशन बन गया. सस्ते दाम व ट्रेंडी सामान के कारण इसे दिल्ली का “तिब्बती मार्केट” भी कहा जाता है.

66 साल पुराना है इस मार्केट का इतिहासः
66 साल पुराना है इस मार्केट का इतिहासः (ETV Bharat)
सरकारी निर्देशों के आधार पर कर रहे काम: कपड़े की दुकान चलाने वाले शिवा ने बताया कि सरकार ने सभी को अपनी दुकानें खाली करने और सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया है. वहीं दुकानदार अजय ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान का सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया है, जिससे पानी भरने पर नुकसान न हो. इसके लिए उन्हें और उनके स्टाफ को पूरे दिन मेहनत करनी पड़ी.


ये भी पढ़ें :

दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.78 मीटर पहुंचा, ITO बैराज पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा बोले- 'हमारी गारंटी है नहीं आएगी बाढ़'

यमुना में जलस्तर बढ़ने से रेल रोड ब्रिज बंद: नई दिल्ली-तिलक ब्रिज रूट से निकाली जा रही हैं ट्रेनें

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MONASTERY MARKETFLOOD IN DELHI YAMUNA RIVERदिल्ली में बाढ़DELHI FLOODDELHI MONASTRY MARKET CLOSED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.