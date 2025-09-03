नई दिल्ली : दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. दो सितंबर यानी मंगलवार को नदी का जलस्तर अब तक के सबसे अधिक 206.10 मीटर तक पहुंच गया. इससे यमुना बाजार इलाके के घरों में पानी घुसने के बाद अब मोनेस्ट्री मार्केट में भी बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है. बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा के लिहाज से मार्केट को पूरी तरह बंद करा दिया गया है.
दुकानदारों की बढ़ी मुश्किलें, सामान सुरक्षित जगह शिफ्ट : बाढ़ का पानी आते ही मोनेस्ट्री मार्केट के दुकानदार व स्थानीय लोग अपना सामान सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रहे हैं. दुकानदार मोनू का कहना है कि प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि जलस्तर बढ़ सकता है. ऐसे में वह भी सामान घर की ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं. अब दुकान कब खुलेगी पता नहीं हैं. महिला दुकानदार नवांग बताती है कि उन्हें भी सामान दुकान से निकालकर ऊपर के फ्लैट और गोदाम में रखना पड़ा. ऐसे लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वे भी अपने घरों का सामान ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट कर चुके हैं.
वासुदेव घाट पार्क भी पानी में डूबाः वासुदेव घाट का खूबसूरत पार्क और आरती स्थल भी अब पानी से लबालब हो गया है. स्थानीय निवासी भुवन चंद्र मिश्रा ने बताया कि यहां 50 रुपये टिकट पर लोग घूमने आते थे. शनिवार और मंगलवार को यमुना जी की आरती होती थी, लेकिन इस समय पूरे पार्क में सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है, जिससे आरती और पूजा ठप हो गई है.
66 साल पुराना है इस मार्केट का इतिहासः मोनेस्ट्री मार्केट राजधानी दिल्ली का एक प्रमुख थोक व खुदरा बाजार है, जो कश्मीरी गेट के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है. इस मार्केट का निर्माण वर्ष 1959 में तिब्बती शरणार्थियों के लिए किया गया था. शुरुआत में यह बाजार तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं (मोनास्टिक कम्युनिटी) से जुड़ा था. इसलिए इसे मोनेस्ट्री मार्केट कहा जाने लगा, लेकिन धीरे-धीरे यहां कपड़ों, फुटवियर, हैंडबैग, बेल्ट और फैशन आइटम्स की दुकानें खुलीं और यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय शॉपिंग डेस्टिनेशन बन गया. सस्ते दाम व ट्रेंडी सामान के कारण इसे दिल्ली का “तिब्बती मार्केट” भी कहा जाता है.
