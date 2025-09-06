ETV Bharat / state

दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में सनसनी, दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौत

पीड़ित परिवार के मुताबिक आपसी रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया. पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है.

DELHI HARSH VIHAR FIRING
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीमें (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2025 at 7:39 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.मृतकों की पहचान सुधीर उर्फ बंटी (35) और राधे प्रजापति (30) के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में दूर के भाई लगते है और इलाके में ही पार्किंग का काम किया करते थे.

पीड़ित परिवार के मुताबिक शुक्रवार देर शाम तकरीबन 7:15 बजे सुधीर और राधे प्रजापति घर के बाहर गली में बैठे हुए थे. तभी कुछ लड़के आए और उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर फरार हो गए. इस हमले में सुधीर और राधे प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ इलाके के ही दबंगों ने सुधीर और राधा प्रजापति के साथ गाली गलौज की थी. इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि इन्हीं दोनों ने गोली मारकर हत्या की है.

वारदात पर पुलिस ने क्या कहा
वहीं इस घटना को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने कहा कि शुक्रवार देर शाम 7:15 बजे प्रताप नगर इलाके में फायरिंग की सूचना मिली. सूचना मिलते ही हर्ष विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. तब तक घायलों को उनके परिजन अस्पताल ले जा चुके थे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी का कहना है कि क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए है. हर्ष विहार थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में रंजिश की बात सामने आई है.डीसीपी नॉर्थ-ईस्ट आशीष मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है.

इलाके में वारदात के बाद दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने कहा कि आए दिन हो रही वारदातें लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं.

