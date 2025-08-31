ETV Bharat / state

दिल्ली के रोहिणी इलाके में लगी भीषण आग, लगभग 40-45 झुग्गियां जलकर हुई खाक - FIRE IN SLUM IN DELHI

स्थानीय निवासियों ने झुग्गी बस्ती से धुआं उठता देख पुलिस और फायर कंट्रोल रूम को सूचित किया. आग लगने से अफरातफरी मच गई.

कई झुग्गियां जलकर खाक (PTI)
Published : August 31, 2025

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब सेक्टर-18 स्थित झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 40 से अधिक झोपड़ियाँ इसकी चपेट में आ गईं. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है. यह जानकारी दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के एक अधिकारी ने दी.

दमकल विभाग के अधिकारी ए. के. जायसवाल ने बताया कि आग लगने की सूचना शाम करीब 7 बजे मिली थी. उन्होंने कहा कि आग काफी तेजी से फैली, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

वहीं, स्थानीय निवासी सलमान ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को भागने का भी समय नहीं मिला. उन्होंने प्रशासन से झुग्गियों में आग से बचाव के बेहतर इंतज़ाम करने की मांग की.

पुलिस के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया. प्रारंभिक जांच में कोई जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

कई झुग्गियां जलकर खाक (ETV Bharat)

घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि जैसे ही आग की सूचना मिली, दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने पहले 5 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा. बाद में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुल 8 दमकल गाड़ियाँ मौके पर तैनात की गईं. दमकलकर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि झुग्गी बस्ती जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

बता दें अभी कुछ दिन पहले ही आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई थी.ये आग की घटना मोती नगर थाना क्षेत्र के राजा गार्डन में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स शो रूम में लगी थी. मृतकों में तीन युवतियां और एक युवक शामिल हैं, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ था.

